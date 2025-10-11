美國休士頓辦公室人力調整 陽明：推動數位轉型 非裁員

陽明推動數位轉型，美國休士頓辦公室人力調整。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕市場傳出，陽明海運因北美運價疲軟，位於美國德州休士頓的辦公室關閉，並裁撤118名員工。對此，陽明澄清指出，因公司持續推動數位轉型，辦公室移轉客服等支援性質業務至全球客服暨備援中心（Global Service Center），仍保留部分人力提供當地客服服務。

陽明今天發出聲明指出，持續推動數位轉型為陽明海運核心策略之一，原已持續整合分散各國之基礎客服與文件作業，透過 Global Service Center（全球客服暨備援中心）的建置，以達到資訊整合、工作集中與標準化的目標，可提供無時差的客服中心服務，積極提升競爭力與客服滿意度。

陽明說，目前除主要歐美各國文件已集中台灣文件中心製作外，其餘客服支援運作亦持續集中化。因此陽明美國休士頓辦公室將移轉客服等支援性質業務至Global Service Center（全球備援中心），但仍保留部分人力提供當地即時直接之客服支援服務，而相關移轉作業將於2026年3月16日前完成。

