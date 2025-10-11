花132元爽中200萬消息傳遍鹿港鎮 阿公阿嬤翻箱倒櫃找發票

鹿港鎮統一超商鹿和門市開出7、8月份發票200萬元特獎，地方掀找發票對獎熱潮。圖與新聞事件無關。（資料照）

〔記者湯世名／彰化報導〕到底是誰？7、8月份統一發票開獎，統一超商開出3張200萬元特獎，其中1張是由彰化縣鹿港鎮鹿和門市開出，幸運兒只花了132元購買鮮食與生活用品即爽中200萬元，連日來成為地方最夯的話題，消息傳遍整個鹿港鎮，不少阿公阿嬤瘋狂翻箱倒櫃找發票，有人說比刮刮樂還猛，隨手買飲料，人生因此改寫。

鹿港鎮開出200萬元發票特獎的消息在地方傳開，連日來都是熱烈討論的話題，親朋好友一見面就問對方「是不是你中獎？」花132元變200萬元，有人直呼比刮刮樂還猛，消息傳遍整個鹿港鎮，不少人趕忙找發票出來對獎，甚至有阿公阿嬤都開始翻箱倒櫃找舊發票。

有在地民眾猜測幸運兒可能是在地老客戶，也有人說可能只是路過的騎士隨手買飲料，結果人生因此改寫；還有網友哀號「怎麼不是我」、「每次對完都是槓龜」。有不少人摩拳擦掌準備好好清查家裡所有紙本發票，有人提醒，日常消費記得存雲端發票，不然紙本萬一不小心丟掉，真的會「哭沒目屎！」

