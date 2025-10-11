自由電子報
自由財經
萬稅爺川普1句話幣圈閃崩 5834億灰飛煙滅、161萬人成冤魂

2025/10/11 20:46

川普宣布對中國進口商品加徵100%關稅，加幣貨幣閃崩。示意圖。（歐新社）川普宣布對中國進口商品加徵100%關稅，加幣貨幣閃崩。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國緊縮稀土出口，引發美國總統川普不滿，宣布自11月1日起對所有中國進口商品加徵100％關稅，投資人措手不及，美股週五狂殺，加密貨幣閃崩，市值191.3億美元（約台幣5834億）的倉位被強迫平倉（爆倉），全球161.8萬名投資人成冤魂，被形容是加密貨幣史上最大爆倉事件。

比特幣本周稍早曾創下逾12.5萬美元的歷史新高，川普 10 日突然宣布對中國進口商品加徵 100% 關稅，美中貿易戰再度升級，加密貨幣隨即閃崩，遭遇史上最大規模爆倉潮。

數據追蹤機構Coinglass形容，過去24小時發生加密貨幣史上最大爆倉事件，市值191.3億美元的倉位被強迫平倉，涉及161.8萬名交易人，其中超過70億美元的倉位是在10日短短1小時內被平倉。

Coinglass在社群平台X上指出，實際爆倉總額恐遠高於這個數字，因為交易所不一定會即時回報相關資料，例如，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）就每秒就只會報告一筆爆倉單。

根據CoinDesk最新價格，台北時間11日晚間8點39分，比特幣報11萬2395美元，過去24小時跌7.6%；ETH報3827美元，跌12%。

