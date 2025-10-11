烏山頭光電遭誣指用清潔劑 能源署駁斥將依法追責

能源署強調烏山頭水庫光電板用洗潔劑是謠言。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕針對部分網紅與民眾聲稱「烏山頭水庫光電面板使用藥水清洗」的訊息，經濟部能源署嚴正澄清，此為未經查證的不實言論。能源署強調，依照契約規定，該水面型光電設施嚴禁使用任何清潔劑清洗面板，目前水質監測結果也顯示，水庫水質未受任何影響。

能源署表示，烏山頭水庫水面型光電案由農田水利署嘉南管理處招標，由台汽電集團得標。契約中已明確規定不得使用清潔劑，而該公司也聘請第三方公正機構或學術單位定期檢測水質，檢測結果從未顯示水質受到污染。

此外，水庫本身每年進行5次水質檢測，自光電設施設置前至今，長期監測資料證實水質並無變化，所有檢測數據皆公開透明，民眾可自行上網查閱。

針對此次謠言事件，台汽電已將澄清影片公開，說明實際為使用湖水沖洗面板，並未使用任何藥劑。然而仍有部分網紅與民眾擅自加註「藥水清洗」等誤導性文字，惡意散播。台汽電已向麻豆警分局六甲分駐所備案，後續若再有造謠者，將依法提告，追究相關法律責任。

能源署重申，對於網路上散播經過後製加工的不實資訊，深感遺憾，也呼籲民眾勿輕信網路謠言、勿以訛傳訛，以免引起社會不安。能源署也將持續督導業者落實監測與管理，確保水質安全無虞，維護公共資訊的真實與公信力。

