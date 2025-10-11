年輕人怎麼存錢？22歲大學生靠兩招存百萬 網友熱議「這時期」最易累積財富

物價飆漲、通膨壓力沉重，許多上班族與年輕人淪為「月光族」。（示意圖）

〔即時新聞／綜合報導〕物價飆漲、通膨壓力沉重，許多上班族與年輕人都感嘆「薪水追不上開銷，存錢根本是不可能的任務」。不過，日前一名22歲大學生在Dcard發文，分享自己如何靠著打工與節流，在學生時期就成功存下人生第一個百萬，驚人經歷掀起網友熱議，不少人直呼「太猛了！」

原PO表示，自己曾因對科系沒有興趣而選擇休學兩年，期間全職投入工作，雖然工時長、壓力大，但因為吃住都在家裡，生活相當簡單，花費自然不多。沒想到靠著這樣的步調，竟然默默存下了可觀金額。復學後，他仍維持勤奮習慣，一邊上課、一邊打工。白天工讀、週末在飲料店兼差，晚上還到餐飲店打晚班，工作包吃之外，老闆有時還會請吃飯，讓他能省下更多生活開銷。

請繼續往下閱讀...

他也笑稱，自己平常幾乎不買名牌，「衣服都穿UNIQLO特價素T，一件290元就能穿很久」，甚至出門花費都盡量控制在最低。「我對吃穿真的還好，只要夠用就好。」靠著長期自律與節儉，他終於在最近一次發薪日，帳戶金額正式突破百萬元，讓他感到格外有成就感。

貼文曝光後，引起大批網友留言朝聖，不少人羨慕直呼：「22歲就能存百萬太強了」、「我30歲還沒車沒房，他這樣真的超厲害」、「這年紀懂理財真的不簡單」。也有網友分析，他能在這個年紀達成目標，關鍵在於「住家裡」與「肯努力」，留言表示：「住家裡真的是無敵優勢」、「吃住家裡還能省下大筆支出，趁這段時間理財，可能是一生中最容易累積財富的時候」。

不過，也有網友提醒他「別只會存錢」，應該思考資產配置與投資方式，有人建議：「有100萬可以考慮進股市」、「單靠存錢資產跟不上通膨」、「工作再辛苦也要記得對自己好一點」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法