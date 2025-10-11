台灣沒有甜甜價了？全球櫻桃市場陷入危機 最慘國家超意外

根據美國農業部（USDA）發布最新報告，2025/26產季全球櫻桃產量將下降10%以上。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，對櫻桃產業來說，今年是歷史性的一年，全球供應量減少，南半球國家正準備抓住當前的機會。根據美國農業部（USDA）發布的最新報告，2025/26產季（2025年4月至2026年3月）全球櫻桃產量將下降10%以上。這是6年來全球首次出現產量下滑，主因是土耳其、歐洲和美國的產量大幅下降，其中，土耳其曾是全球最大的櫻桃出口國之一，產量暴跌60%、出口量崩85%，預計即將到來的南美櫻桃季價格恐上漲。

土耳其櫻桃受到天候衝擊，產量銳減。（法新社）

綜合《櫻桃時報》（Cherry Times）等外媒報導，國際櫻桃產業正經歷前所未有的轉捩點，根據美國農業部（USDA）發布的最新報告，2025/26產季全球櫻桃產量將下降10%以上，約460萬噸。北半球的產季則集中在 2025 年 5 月至 9 月之間。

請繼續往下閱讀...

這是6年來全球櫻桃產量首次出現下滑，主要原因是土耳其、歐洲和美國的產量大幅萎縮所致。其中，土耳其的情況具有指標意義，該國曾是全球最大的出口國之一，但產量將下降60%，僅剩40萬噸，出口量將暴跌85%，降至1萬噸。土耳其到 2024 年都穩居世界第3大出口國，這個產季將跌至第8名。

同時，土耳其出口價格在本產季前三個月翻了一倍，當地國內價格也創下歷史新高，促使生產商將近 98% 的收成分配到國內市場。

傳統上由土耳其供應的國家情況將進一步惡化，估計有5.6萬噸的缺口無法由任何單一參與者填補，引發全球市場格局的劇烈變化，也為其他出口商打開機會之窗。

除了土耳其，歐盟也遭遇重大挫折，波蘭、希臘和義大利受霜凍影響，產量下降15%。歐盟進口量將暴跌60%，降至2.3萬噸。這並非源於需求下降，而是價格上漲和供應有限所致。

美國的產量與2024/25年相比下降至40.3萬噸。為了滿足市場，華盛頓州將淡季進口量增加25%，達到3萬噸，主要集中在智利櫻桃。

外媒預期，南美櫻桃價格有望上漲。（路透）

值得一提的是，北半球有兩個時期櫻桃幾乎供應不足，也就是4月和10月。本產季歐洲和美國的低產量推高當地價格，因此，當南半球櫻桃進入這些市場時，價格可能會遠高於上一季，這對於南半球櫻桃季的開始至關重要。

在混亂之中，中國和智利市場最受矚目。中國仍是世界最大的生產國，產量達90萬噸，但國內需求仍超過供應。受中國高端需求推動，2025/26的進口量將達到創紀錄的 60 萬噸，成長8%。

另一方面，智利也扮演要角。智利的產量達到創紀錄的73萬噸，預計出口量為67萬噸，成長10%，使其成為填補土耳其的自然替代品。智利完美錯開北半球產季，使該國生產商能夠在價格緊張的高峰期進入美國和亞洲市場，從而賦予他們前所未有的議價能力。

報導認為，儘管全球櫻桃產量下滑，由於智利產量增加，預計國際櫻桃貿易量將保持穩定，約93.9萬噸。然而，這種平衡掩蓋了一個更昂貴、更動盪的市場：競爭減少，不可預測性增強。

當前的情況為智利及部分中亞地區的新參與者帶來光明的前景。然而，供應高度集中在少數國家也帶來了脆弱性，智利若遭重大天候事件就可能引發全球價格再次飆升。

至於智利櫻桃出口商在中國市場的策略仍有待觀察。去年，儘管智利出口量很高，但1月關鍵的出口季水果品質參差不齊，許多出口商的利潤率出現負值。

報導總結，全球櫻桃產量下降不僅是農業現象，而是具有全球影響力的經濟危機。預計未來幾個月櫻桃價格將繼續上漲，尤其是在南半球櫻桃進入市場的情況下。未來的風險則是櫻桃恐成為小眾奢侈水果，專供高收入消費者，導致大部分市場被蠶食。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法