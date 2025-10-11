單項最高獎金6000萬！ 蘋果公司加碼懸賞找「漏洞」

蘋果手機輸入密碼畫面。（美聯社檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國智慧型手機和電腦製造商蘋果公司10日宣布加碼「漏洞懸賞獎金」（bug bounty），部份項目獎金提高到4倍，單項賞金最高的可達200萬美元（約6115萬台幣），以鼓勵資安研究人員，在間諜軟體和國家級駭客之前，先一步找出蘋果手機iPhone和電腦Mac系統中的漏洞，加強系統安全。

Axios網站10日報導，蘋果公司宣布提高多項安全漏洞的最高懸賞獎金，其中，找出可在用戶毫無互動下入侵裝置執行惡意程式的「零點擊攻擊」（zero-click）漏洞，獎金加倍達到200萬美元；可能遭一次點擊攻擊的漏洞，最高獎金100萬美元；近距離攻擊弱點，獎金最高100萬美元，是原本的4倍；找到實體接觸下可解鎖裝置或突破「沙盒」（sandbox）控制裝置記憶體的漏洞，獎金上限也各提高1和2倍，為50萬美元。

蘋果公司在官方部落格發文說，若找出可繞過「封閉模式」（Lockdown Mode）和beta測試版漏洞，有額外加碼獎金，最高獎金甚至可達500萬美元。

找出這些漏洞需要高度複雜的駭客專業技術，過去部份研究人員抱怨，蘋果在修補已回報漏洞上，動作遲緩，也不一定會支付白帽駭客認為他們應得的獎金。為此，蘋果10日宣布導入一套名為「目標旗標」（target flags）的新工具，將自動化驗證，加速懸賞獎金的發放。

另外，蘋果也打算捐出1000支iPhone 17手機給公民社會組織，用於保護遭間諜軟體監控風險最高的記者、權益運動人士和異議人士。

