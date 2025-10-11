Costco 7種省錢必購vs.7種不應大量購買商品 行家照過來！

雖然好市多利用規模經濟和超高效的供應鏈來保持許多商品的低廉價格，但並非其倉庫貨架上的所有商品都物有所值。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多 （Costco） 透過推廣「大量購買可以降低單位成本、減少購物次數和減少包裝浪費」的理念，累積超過1.33億會員，而且會員數量還在不斷增長。雖然好市多利用規模經濟和超高效的供應鏈來保持許多商品的低廉價格，但並非其倉庫貨架上的所有商品都物有所值。

專業消費美國媒體mashed報導，為了讓你的錢花得更值，不妨考慮一下七種可以幫你省錢的商品，以及七種不應該在Costco購買的商品。

請繼續往下閱讀...

七種省錢購買商品如下：

1. 牛奶

Costco除了要求FDA對A級牛奶進行檢測外，還強制進行多項品質保證測試。任何不符合額外審核條件的供應商，檢查員都會被退回牛奶。根據Costco Reddit貼文中幾位顧客的評論，所有這些額外工作的結果就是牛奶的保質期經常超過印製的有效期。這意味著你不用再翻遍大包裝的牛奶容器來尋找最佳保質期。Kirkland Signature牛奶不僅可以安全批量購買，而且每加侖價格也很划算。

2. 橄欖油

橄欖油容易因光照和氧化而變質，因此通常被認為是不宜大量購買的食品。不過，它以實惠的價格提供一些品質優良的特級初榨橄欖油。就連專業廚師也推薦這個品牌，因為它在烹飪和製作醬料方面表現出色。Kirkland 100%義大利特級初榨橄欖油的線上售價為27.99美元（2 公升裝）。

3. 衛生紙

衛生紙是這家批發零售商最暢銷的產品，每年銷售超過10億卷。當你的衛生紙售價比許多競爭對手低近25%時，這樣的成功就唾手可得了。這些省錢，加上囤積幾個月不易腐爛的必需品的便利，使得這筆大宗採購物有所值。

不過，Costco唯一的缺點是缺乏高品質的選擇。一些顧客挑剔Kirkland的標準衛生紙，認為它太薄太薄，最終需要更多紙才能使用。話雖如此，如果你對普通衛生紙已經很滿意了，那麼 Kirkland衛生紙還是值得購買的。

4. 米

如果儲存得當，白米的保質期可以無限期延長，因此是最安全的食品儲藏主食之一。無論您是每天都用蒸籠蒸米，還是未來十年都不想買米，Costco的大量購買選項最終都能幫您省錢。Kirkland Signature的25磅裝茉莉香米售價24美元，相當於每磅不到1美元。

5. 洗碗精

洗碗精是一種不易腐爛的家居必需品，但似乎總是在最不方便的時候用完。在Costco，你可以找到名牌和自有品牌洗碗精的優惠。Kirkland Signature的超明亮液體洗碗精目前以10美元的大瓶裝出售，相當於每液盎司11美分。雖然這比Target和Kroger的普通洗潔精略貴一些，但Kirkland 越的洗滌能力（每次洗碗所需的液體更少）使其成為更划算的投資。

6. 冷凍水果

草莓和藍莓是最適合購買的冷凍水果之一， 因為它們烹飪方便，在冰箱中可保存長達一年，而且和新鮮水果一樣健康。它們也比生水果更實惠，尤其是在Costco 購買大包裝的冷凍水果。冷凍水果很難與新鮮農產品相比，因為新鮮農產品的價格會因季節和產地而異，但Costco的顧客在Reddit上表示，他們曾在倉庫裡看到過冷凍水果的售價不到新鮮農產品的一半。

7. 混合堅果

混合堅果很省錢。Kirkland的「Extra Fancy」混合堅果包含杏仁、巴西堅果、腰果、碧根果和澳洲堅果。考慮到其他普通品牌經常在混合堅果袋裡塞滿廉價花生，這款混合堅果確實相當「高端」。Kirkland 的混合堅果每袋重2.5磅，售價約為每盎司41美分。

混合堅果是少數值得大量購買的零食之一，尤其是無鹽的。它們的保質期長達數月，營養豐富，而且比許多其他零食更能讓人保持飽腹感。如果你喜歡不加混合的堅果，Costco也有開心果、核桃、碧根果等堅果的優惠。

七種不應該大量購買的商品如下：

1. 穀物

Kirkland Signature不生產的少數食品雜貨中，早餐麥片是其中之一。這使得Costco貨架上的品牌選擇非常有限，通常只有一些更健康的選擇，例如Cheerios 和 Special K，以及一些含糖量較高的產品，例如Frosted Flakes。

由於沒有像Kirkland這樣的低價替代品，消費者只能選擇價格較高的品牌麥片，每盒裝兩個家庭裝。如果儲存得當，一盒未開封的麥片可以保存幾年，但開封後保質期會大大縮短。這就是為什麼你在Costco批量購買麥片時應該三思。你最好去正規超市，那裡有各種各樣的麥片，包括通常更便宜的自有品牌麥片。

2. 蘇打水

在好市多 （Costco） 買一個月的可口可樂或巴黎水或許很方便，但省不了多少錢。例如，一包30罐裝的可口可樂迷你汽水，每罐售價約70美分。沃爾瑪目前10罐裝的售價約為每罐60美分。雖然30罐裝的差價只有2美元，但好市多會員卻沒能提供更優惠的價格，讓人很失望。長期以來，顧客一直抱怨汽水是 好市多 （Costco） 最貴的商品之一。結論是，你最好去品牌更多、價格更優惠的超市購買。

3.電池

考慮到Kirkland以物超所值著稱，其大包裝電池卻令人失望。該品牌48顆AA電池售價16美元，比沃爾瑪同等規格的Great Value大包裝電池貴了1美元。 Kirkland電池的保存期限為12年，略優於Great Value的10年。然而，顧客注意到Kirkland電池容易漏液。此外，該自有品牌僅提供兩種尺寸的電池—AA和AAA。

4. 麵粉

由於保質期長達一年，通用麵粉似乎是大量購買的理想選擇。在Costco購買之前，不妨先想想你家20磅麵粉的消耗速度。此外，白麵粉的保質期一旦開封就會縮短至三到六個月，而你實際上只能在前期節省幾塊錢。由於儲存麻煩且無法省錢，食品專家建議 除非你經營麵包店，否則千萬不要在Costco購買麵粉。

5. 洗衣精

Costco提供更優惠批量商品的策略之一是限制每個類別商品的選擇和供應商數量。洗衣精的供應商目前是Henkel，Costco貨架上的All和Kirkland 洗衣精均由漢高提供。雖然這有助於確保品質控制，但並沒有使產品比超市更便宜。如果你願意貨比三家，看看其他品牌，你會發現在沃爾瑪，一瓶Arm & Hammer 128 倍容量的洗衣液比一瓶Kirkland 146倍容量的洗衣液便宜約6美元。

6. 罐裝豆類

罐裝豆子是廚房裡的必備品，因為可以加入許多菜餚中，而且通常價格便宜。可惜的是，Costco的罐裝豆子不如其他地方便宜。這家批發倉庫當然有很多選擇，包括散裝鷹嘴豆、黑豆、斑豆等等。在普通超市購買小罐裝的更划算。

7. 咖啡

如果喝咖啡因是你早晨習慣的一部分，那麼減少去商店購買散裝咖啡粉的次數是很有誘惑力的。就直接成本而言，在Costco買會省一點，Kirkland's哥倫比亞深度烘焙咖啡每磅比沃爾瑪的麥咖啡（McCafe）和Folgers的同類產品便宜約25%。但在購買之前，請記住，咖啡粉很容易變質，而且Kirkland's的咖啡粉是3磅的罐裝。

研磨咖啡兩週後就會開始失去味道（烘焙程度較深的咖啡會更快）。你會注意到，隨著咖啡渣的氧化，新鮮的香氣會變成焦糊味，而咖啡的味道會變得苦澀。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法