韓媒：外籍人士持有首爾房產 台灣人排第4

南韓調查顯示，在首爾買房的外籍人士中，台灣人買下790間公寓，排名第4。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓《中央日報》9日報導，根據共同民主黨議員鄭俊浩從韓國房地產院獲得的資料，截至去年年底，美國人持有的首爾公寓數量共有5678間，排名第一；台灣人則持有790間，排名第4。

據報導，美國人持有的首爾公寓共有5678間，其中超過60％集中在被稱為「漢江帶」的江南、麻浦、龍山、城東區等地，尤其江南、瑞草、松坡等「江南三區」就占2228間。

緊隨其後的外國買家是中國人，但其購房地區分布與美國人明顯不同。中國人主要集中在九老區（610間）、永登浦區（284間）、東大門區（150間），而在江南地區僅持有159間。

在外國人購房數量中，接下來依次為加拿大（1831間）、台灣（790間）、澳洲（500間）、英國、法國、德國共334間、紐西蘭（229間）及日本（220間）。

鄭俊浩引用韓國建設政策研究院分析指出，外國人在南韓房地產持有呈現出「以江南高價住宅為主的投資型」與「以九老等地為中心的自住型」兩種趨勢並存的局面。

在「漢江帶」高檔住宅區的外籍業主中，多數人被認定為被稱為「黑髮外籍人士」的南韓海外僑胞。南韓國稅廳今年8月對49名透過非正規管道購置公寓的外籍人士展開特別稅務調查，結果顯示其中40％的人擁有南韓國籍。

