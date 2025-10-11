知名公司踩到北京痛點 揭露華為使用台積電晶片被列黑名單

中國商務部剛將幾家知名西方公司列入其「不可靠實體名單」，大多是國防承包商和航空航太公司，但其中知名研究半導體商情公司TechInsights也被列入黑名單。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕中國商務部剛將幾家知名西方公司列入其「不可靠實體名單」，大多是國防承包商和航空航太公司，但其中知名研究半導體商情公司TechInsights也被列入黑名單，原因就是該公司披露華為使用台積電晶片。

總部位於加拿大的TechInsights，是揭露華為不顧美國制裁使用台積電生產Ascend 910B晶片的機構之一。根據中國商務部公告，TechInsights以及名單上所有其他公司以及中國境內的組織和個人「被禁止與上述實體進行交易、合作及其他活動，特別是向這些實體傳輸資料或提供敏感資訊」。

TechInsights及其全球所有子公司均被列入禁制令。但有趣的是，這家研究公司在中國政府公告中被特別提及，名單上的其他公司大多是國防承包商和航空航天公司，例如美國埃爾比特系統公司（Elbit Systems of America）和英國宇航系統公司（BAE Systems）。

此外，還有一些反無人機公司，例如Dedrone和Epirus，後者開發可以擊落無人機群的Leonidas微波系統。中國在另一份聲明中表示：Axon旗下的Dedrone公司、TechInsights公司等境外實體及其關聯公司不顧中方強烈反對，與台灣開展所謂軍事技術合作等活動，發表惡意涉華言論，協助外國政府打壓中國企業。

中國將所有其他公司列入不可靠實體名單是可以理解的，尤其是考慮到它們中的大多數都有國防項目，並且與美國和台灣等中國競爭對手的軍事力量合作。

然而，TechInsights並非軍事或國防承包商，它主要是一家半導體情報公司，專門從事逆向工程和拆解以及市場分析。

TechInsights被列入名單的主要原因可能是其調查華為，而華為是中國科技界的一顆明珠。儘管近年來中國半導體產業取得了長足進步，但TechInsights在2023年和2024年的調查顯示，華為仍依賴台積電、三星和SK海力士的技術和晶片，這可能與中國政府推動半導體自力更生的戰略相矛盾。

