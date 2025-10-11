習每週抓1個！ 經濟學人爆中國企業家「神秘消失」、他也自殺了

外媒披露，中國的企業家正神秘消失。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國國家主席習近平高舉反貪腐大旗，強化對政權的控制，除整肅解放軍高層外，也將矛頭對準商界。《經濟學人》披露，中國的企業家正神秘消失，今年中國上市公司高層以驚人的速度消失在這個殘酷的體系中，截至9月底，此類案例已達39起，相當於每週一起。企業家自殺事件使情況更加黑暗，湖北前首富汪林朋自殺尤其令人震驚，這只是少數「浮出水面」的事件，「還有更多無人知曉的案例」。

浙江臻鐳科技此前公告公告，實際控制人、董事長郁發新被官方「留置」。（圖取自官網）

報導指出，中國傑出的科學家及企業家郁法新（Yu Faxin，音譯）專門研究用於軍事應用的先進半導體。9 月 22 日，他因另一個原因成為頭條新聞，浙江臻鐳科技公告，實際控制人、董事長郁發新突被官方「留置」。「留置」是一種法外拘留形式，越來越多的中國商人正被捲入其中。

報導說，中國的企業家必須應對越來越多的擔憂。首當其衝的是經濟，它至今仍未完全從疫情中復甦，外加消費者信心低迷及生產過剩，面臨殘酷競爭，虧損工業企業數量一直徘徊在歷史高點。

但另一系列擔憂正日益凸顯。隨著經濟前景黯淡，「中國的制度缺陷」正使商界菁英更加苦不堪言。中國官方對公司領導人的調查日益增多，限制他們在國內出行自由的法院裁決也日益增多，今年企業老闆爆出自殺事件被廣泛視為壓力加劇的證據。

報導稱，留置或拘留或許是最明顯的不安因素。該制度於2018年建立，主要針對共產黨員和政府官員，是中國領導人習近平五年前發起的反貪腐風暴的一部分。如今，它也經常針對商人。

曾是中國湖北首富的汪林朋7月底墜樓身亡。（取自網路）

今年，中國上市公司高層以驚人的速度消失在這個殘酷的體系中，《經濟學人》統計，截至9月底，在提交給中國證券交易所的文件中，此類案例已達39起，相當於每週一起，已經超過了去年的最高紀錄。這只是整個情況的冰山一角，大多數企業留置對象都在非上市公司工作，「這些公司沒有義務向投資者解釋其執行長消失的原因」。

根據中紀委（CCDI）的聲明，2024年，包括官員和商人在內被拘留者總數飆升近50%，達到約3.8萬人。中紀委表示，去年對製藥業超過6萬人和金融業1.7萬人，採取了某種形式的紀律處分（包括留置）。

如此多企業老闆被拘留的原因之一是習近平反腐的力道加大。顧問公司龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）估計，今年立案數量可望達到創紀錄的100萬件。香港大學學者朱江南（Zhu Jiangnan），指出，一些面臨日益深入的反腐調查的行業，例如電腦硬體和綠色技術，透過採購和承包與地方政府緊密相關，使得這些領域的高管面臨更大風險。

經濟成長乏力或許也是拘留人數上升的原因之一。許多地方政府資金短缺，負債累累，「遠洋捕撈」盛行，即以站不住腳的理由關押高管，希望通過嚴酷的留置條件，讓高管供認不法行為，或引來其他富人的指控。之後，調查人員可以扣押該高階主管（及其公司）的資產。

報導提及，中國老闆們苦惱的另一個原因被列入「失信黑名單」，最近一些中國最富有的大亨的名字被列入其中。中國的破產法尚未完善，法院經常採取權宜之計，迫使債務人償還債務。其中一種方法是公開將他們的名字列入名單，禁止他們「高消費」。名單上的人可能不再能搭飛機、高鐵或入住高檔飯店等。

這份失信黑名單最初可能旨在迫使人們償還小額債務，但近年來，由於企業經營困難，企業家被強行列入名單。中國法院資料庫顯示，截至9月底，今年新增約20萬人，高於疫情爆發前2019年全年的約1.74萬人。今年約46%的黑名單是由於合約糾紛，這表明與商業相關的活動導致了法院的裁決。對落入名單的擔憂是真實存在的，這可能會導致企業減少風險。

自殺事件使情況更加黑暗。4月至7月期間，至少有五名知名老闆從高樓跳下身亡，引發大眾對企業家壓力沉重討論。中國家具巨頭「居然智家」董事長汪林朋自殺尤其令人震驚。今年4月他曾被留置，7月底獲釋。王在獲釋幾天後自殺。經濟學人直指，這只是少數「浮出水面」的案例之一，「還有更多無人知曉的案例」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

Extra-judicial “liuzhi” detentions in China started as an anti-corruption crackdown on party members and officials. But they’re now frequently directed at business people too https://t.co/GPyFqk0uXT — The Economist （@TheEconomist） October 11, 2025

