台灣人消失中？日均人口減少238人！

〔記者高嘉和/台北報導〕根據內政部最新9月戶籍人口統計速報，台灣人口數持續減少中，9月底僅剩2331萬7031人，與去年同月相比減少8萬7107人，也就是每日平均減少238.65人，反映出少子女化與高齡化的雙重壓力正在加速侵蝕台灣社會的根基。

最新數據顯示出生人數加速創低、死亡人數居高不下。9月全台出生人數僅8603人，粗出生率千分之4.49，年減率近20%；同時死亡人數達1萬5387人，粗死亡率為千分之8.03，持續高於出生率，這已是連續第21個月出現人口負成長。

另育齡人口減少、婚育意願低迷。從年齡結構來看，20至49歲的育齡人口占總人口比例為41.83%，雖仍為最大群體，但已呈現逐年下降趨勢。9月結婚對數為5844對，粗結婚率為千分之3.05，離婚對數則為4402對，粗離婚率為千分之2.3。婚育意願低迷，加上晚婚與不婚現象普遍，使得新生兒數量難以回升。

而高齡人口占比逼近20%，社會扶養比壓力升高。截至9月底，全台65歲以上人口達461萬6884人，占總人口的19.8%。與此同時，0至14歲人口僅占11.58%，顯示台灣已正式邁入超高齡社會。社會扶養比持續升高，勞動人口壓力加劇，對醫療、長照、社福體系形成沉重負擔。

