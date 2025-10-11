北市府不同意新壽T17、T18換約惹議 法務局長︰以訛傳訛

台北市政府法務局長連堂凱說明北市府對「新新併」的態度。（取自法務局網站）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府處理新光人壽公司（新壽）在北士科T17、T18地上權案合約換約問題，引起外界議論，台北市政府法務局長連堂凱今（11）強調，根據合約規定（第4.2.1條），如果新壽因合併而消滅，新壽必須「先取得北市府書面同意」，存續公司才能繼受地上權。新壽未取得市府書面同意讓存續公司繼受契約權利，市府依契約規定（第9.1.2.15條），可以「可歸責於新壽事由」終止契約，收回T17、T18土地。市府擁有換約的同意權，外界不應混淆事實，以訛傳訛。

連堂凱強調，新壽標下T17、T18兩塊地至今，開發進度嚴重落後，土地仍是空地一片。市府會堅守合約，確保科技園區的土地能盡快開發，落實產業發展的目標。

連堂凱指出，有律師以「公司法第75條消滅公司權利、義務由存續公司承受」為由，刻意進行無端批評，他自己也曾任執業律師，法務局同仁也都知悉相關法律，且該篇貼文下方留言也有網友提醒，市府與新壽的合約約定，甲方（市府）就乙方消滅後存續公司是否可繼受契約權利，契約約定市府有可否之權利，存續公司本應承受該契約義務。公務人員依法行政，依約審查、個案判斷，絕非橡皮圖章，且盼外界勿以訛傳訛。

連堂凱也反駁外界質疑「市府政策反覆、嚇跑外資」一說，強調市府與新壽間其它案件，如「南港經貿地上權案」完成並已進入營運階段，市府已請新壽依約來文取得同意。「南港轉運站BOT案」因工程進度落後，請新壽說明釐清合併後如何改善工程進度，再審酌是否同意。就每一獨立案件都依約審查，何來政策反覆？

