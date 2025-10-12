房貸利息加重》新增房貸平均利率 4年拉高逾7成

今年第一季全台新增購置住宅貸款平均利率約2.6%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕新增房貸利率持續攀高。根據內政部不動產資訊平台最新發布，今年第一季全台新增購置住宅貸款平均利率約2.6%，單季利率增加0.06個百分點，不但是自2009年第一季以來最高的一季，對比資金最寬鬆時期、2021年第三季約1.52%，4年來，全台新增房貸平均利率拉高逾7成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波利率走揚主因有兩個，一是央行連續升息帶動房貸利率重返2%以上，另外一個則是房貸資金吃緊，銀行紛紛調高放款利率，加上市場缺乏價格競爭，導致新承作房貸戶利率向上攀高。

請繼續往下閱讀...

進一步觀察第一季六都新增房貸平均利率，除台北市約2.59%以外，其它五都均為2.6%起跳，又以高雄最高、約2.64%。回顧這波利率最低時間點，約莫落在2020年年底至2021年全年，當時全國新增房貸平均利率最低時僅1.52%，六都中，雙北市更不到1.5%，其它四都則落在1.5%至1.53%之間。

之後利率便不斷攀高，到了2022年第四季，全國新增房貸利率相隔6年半後，再度站上2%、約2.05%，今年第一季更直接站上2.6%，僅2年半、利率便增加0.55個百分點、增幅近27%。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，房貸利率與基準利率持續脫鈎，主要源自於央行要求銀行降低不動產放款集中度，導致銀行普遍拉高房貸利率來「以價制量」。部分銀行房貸與信貸利率甚至出現「倒掛」現象，無擔保品的信用貸款利率竟低於房貸，在台灣金融史上堪稱罕見。

房貸資金吃緊 利率攀高成常態

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，房貸利率走高除疫情以來的通膨壓力推高之外，近兩年交屋潮如滾雪球般成長，也翻轉過去房貸市場的平衡，再加上限貸政策持續加碼，都成為堆疊利率向上的壓力。然而值得關注的是，除利率走高外，房價居高不下，但供給激增進而墊高空置率、實質付租能力也未同步成長，等於壓縮租金報酬率，進而拉平投資報酬的殖利率曲線，一方面將使投資、置產買盤逐漸觀望，也隱然成為未來房價重整的導火線。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法