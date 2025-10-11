比爾蓋茲要把「減肥藥」引進中低收入國家！背後考量曝光了

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕蓋茲基金會（Gates Foundation）與泛美衛生組織（ PAHO）正著手研究如何讓諾和諾德（Novo Nordisk）的「Wegovy」及禮來（Eli Lilly）的「Mounjaro」等減肥藥物，在中低收入國家更易取得。微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）表示，他的基金會會針對任何在高收入國家已證實有效的藥物，「想辦法讓它變得非常、非常便宜，好讓全世界的人都能用得起」。

比爾蓋茲與PAHO主任巴博薩醫師（Dr. Jarbas Barbosa）接受《路透》專訪，透露2個機構各自正在尋求策略，以解決這些高效但價格昂貴的藥物，在全球供應上存在的不平等問題。

報導提到，全球約有10億人罹患肥胖症，其中約70%居住於中低收入國家。這些國家在因應肥胖流行，以及和肥胖相關的疾病，如糖尿病與心臟病時，往往難以承擔高額醫療費用。

蓋茲基金會目前正與印度藥廠 Hetero 合作，協助在中低收入國家推出平價版本的新型愛滋病預防藥物，年費用僅約40美元。

自明年起，諾和諾德暢銷減重藥「Wegovy」的主成分司美格魯肽（Semaglutide）的專利保護，將在中國、印度等國到期。多家仿製藥廠已著手研發低價版本。

蓋茲指出，蓋茲基金會未來也可能資助臨床試驗，以研究這類藥物對不同族群的影響，並提供擴大使用所需的臨床數據。若蓋茲基金會投入肥胖症領域，將是其業務版圖的全新延伸。該基金會長期以來的主要重點仍是對抗低收入國家最致命的疾病，例如瘧疾。

蓋茲強調，肥胖問題在慢性病中的角色日益凸顯，也讓全球各界更加重視這一流行病，但相較於基金會目前聚焦的疾病，它仍非大多數貧窮國家的首要威脅。

世界衛生組織（WHO）估計，若不採取行動控制肥胖，全球因超重與肥胖造成的經濟成本到2030年恐將高達3兆美元。

PAHO目前運作一項基金，透過大宗採購機制壓低藥價。巴博薩告訴《路透》，該基金未來也可能用於減肥藥的採購，並可協助藥廠加速通過區域監管核准，免去在各國逐一申請的繁瑣程序。

