電支大魔王還未到！全支付暫居新霸主、街口撐過品牌危機

全支付在所有主要指標（使用者人數、實質交易金額、小額匯兌和收受儲值款項）上保持成長態勢，顯示其市場滲透和使用黏性持續增加，算是穩住了電支新霸主地位。（資料照）

〔記者高嘉和/台北報導〕街口支付母公司的「街口金科」，7月份爆發與泰山新經營團隊間的36億元投資款「羅生門」事件後，根據金管會最新統計，全支付連續2個月在代理收付實質交易款項上超越街口支付、且擴大領先差距，電支新霸主地位更穩了；街口雖然在多項營運指標上持續走跌，但使用人數突破7百萬人，算是撐過了品牌危機；而被視為「大魔王」的LINE Pay電支尚未登場，未來市場還有新一波惡戰。

對比5月至8月的電支各項營運數據，街口頂住「泰山壓頂」，在加碼各項促銷活動下，使用者人數從5月的681萬人，到8月首度突破701萬人；但全支付從5月的600萬人增加至8月的660萬人，追趕速度加快中。

在當月代理收付交易款項方面，全支付從5月約54.6億元，8月衝高至 67.4億元；街口代理收付交易金額5月尚有62.2億元，但隨後連續3個月下滑，8 月已降至45.9億元。另小額匯兌金額方面，街口因個人轉帳服務的滲透率極高，但也從5月的47.2億元跌至8月的41.2億元。

業界分析，街口近3個月來的實質交易款項金額、小額匯兌金額以及收受儲值款項金額均出現下降趨勢，反觀全支付在所有主要指標（使用者人數、實質交易金額、小額匯兌和收受儲值款項）上保持成長態勢，顯示其市場滲透和使用黏性持續增加，算是穩住了電支新霸主地位。

但業界也指出，LINE Pay已獲金管會核准申請設立專營電子支付機構「連加電子支付」，加上LINE Pay在台灣市場的龐大用戶基礎，它才是未來電支市場真正的「大魔王」。

