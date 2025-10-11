台積電帶來人口與產業聚集 楠梓都市計畫通盤檢討啟動

台積電進駐高雄楠梓區，帶動人口與產業聚集。（資料照）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電進駐高雄楠梓區，引爆投資熱潮，帶動人口與產業聚集；為回應地方建設進展與民眾需求，高市府將啟動「楠梓地區都市計畫通盤檢討」，全面檢視土地使用、公共設施與發展策略，並廣徵各界意見，共同規劃楠梓未來發展方向。

高雄市都發局指出，楠梓及周邊地區近年重大建設持續推動，包括原中油高雄煉油廠舊址轉型為循環技術暨材料創新研發專區、南科高雄園區進駐、北側橋頭新市鎮開發，及新台17線北段完工通車、楠梓園區聯外交通計畫推動等，再加上鄰近高鐵左營站、台鐵新左營站及捷運紅線三鐵共構的便捷交通網，帶動人口與產業聚集。

楠梓地區三處細部計畫位置示意圖。（都發局提供）

都發局強調，近年因產業園區效應，楠梓已成為就業與居住熱區，周邊住宅與商業服務需求同步增加。此次「楠梓地區都市計畫通盤檢討」除完善區域交通、產業與生活圈機能外，也將配合生態城市概念、國家2050淨零排放政策及市府「淨零城市發展自治條例」，落實低碳、生態及永續發展目標，使都市規劃更貼近現況與需求。

都發局表示，楠梓地區涵蓋三處細部計畫區（楠梓加工出口區、後勁及右昌一帶鄰近地區、楠梓舊部落鄰近地區及高雄大學地區），目前均已屆法定檢討年期，市府將著手辦理通盤檢討作業，聚焦土地使用、公共設施、大眾運輸、空間紋理及都市防災等面向，打造宜居、安全且具競爭力的都市空間。

本次都市計畫檢討是依據都市計畫法第26條辦理，10月9日起公告公開徵詢意見1個月，並將舉辦兩場地區座談會，廣納地方意見，作為後續通盤檢討規劃的重要參考。

