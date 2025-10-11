搭機前應該先洗頭！ 空服員親揭「9大NG行為」、曝背後因素

出國旅遊升溫，在長途航程中要注意的事情可不少。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕出國旅遊升溫，在長途航程中要注意的事情可不少。國外一名空服員萊達爾（Sille Rydell）就建議，在搭機前一定要洗澡並洗頭，這項整潔措施不僅是為了自己，也是為了座位旁的其他乘客」都應該做的準備之一。此外，萊達爾也提到了應該避免穿著哪些衣服。她點出：「它能經受住飛機顛簸、狹小的廁所和連續10個小時坐在同一個座位上嗎？」

若乘客想舒適且符合禮儀地搭飛機進行長程旅行，萊達爾提出了9點建議，首先是「避免穿飄逸的褲子或裙子」，萊達爾指出，如果衣物會碰到廁所地板的話，那麼你可能會後悔，因為地板往往很髒。

請繼續往下閱讀...

再來是「避免噴濃烈香水」。雖然每個人都希望聞起來清新，但萊達爾表示說：「你最愛的香味未必別人也喜歡。」而氣味會在機艙內停留，「不是每個人在高空中都喜歡你的招牌香味，有些人甚至會過敏。」

之後是「一定要洗澡並洗頭」。萊達爾說，即使你3天前洗過頭，看起來還不錯，也不代表可以省略這一步。她說：「髒頭髮、不洗澡、沒關係？一個簡單的淋浴，等於是最佳登機前儀式。這是為了你的座位旁乘客，也為了自己。」

萊達爾也建議可以「穿壓力襪」。她解釋，如果是長途航班，不穿壓力襪「會錯過很多好處」。因為壓力襪可以透過溫和施壓促進腿部血液循環，減少腫脹、防止血栓形成，降低靜脈曲張的風險。許多旅客發現，穿壓力襪可以舒緩長時間站立或久坐後的腿部疲勞感。

萊達爾建議旅客「千萬不要在飛機上打赤腳」。她說：「拜託，尤其不要在廁所赤腳。」她強調，赤腳非常不衛生，因為永遠無法完全確定地板上有什麼。

然後也「不要穿有鋼圈的胸罩」。萊達爾說，在飛機上，舒適度始終是最重要的，而帶鋼圈的胸罩，加上長時間在加壓客艙內，就會變成大後悔。「柔軟和舒適」才是乘客每次應該選擇的東西。

之後是「避免穿著連身衣」。她說，雖然連身衣在夜店可能很性感又誘人，但在「被亂流搖晃的廁所裡半裸」可就不合適了。建議選擇舒適又有型的運動服。

然後也要「避免佩戴過多的珠寶和皮帶」。萊達爾提到，珠寶和皮帶應該「打包」，而不是配戴在身上。如果你配戴過多的珠寶和皮帶，你在安檢時可能會被攔下來檢查。

最後則是「避免穿超緊的緊身褲或牛仔褲」。萊達爾表示，緊身褲或牛仔褲雖然時尚，但飛行途中穿得不舒服就得不償失。她解釋：「機艙壓力會讓身體膨脹。在巡航高度時，你可能會感到整個身體都被緊緊束住。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法