台沙貿易爆增創新高！沙烏地媒體揭密台灣晶片、AI重要性

〔財經頻道／綜合報導〕沙烏地媒體報導，沙烏地阿拉伯現階段和台灣擁有緊密的戰略夥伴關係，同時兩國貿易金額創歷史新高，在過去5年成長78%，台灣駐沙國代表張治平表示，台灣在全球經濟中扮演著關鍵角色，全球超過90%的電子晶片由台灣生產，並使台灣成為各領域發展不可或缺的夥伴，目前雙方合作的重點是電動車和清潔能源領域，以支持沙烏地阿拉伯的「2030願景」。

沙烏地媒體《中東日報》（Asharq al-Awsat）10日報導對張治平的訪問內容。張治平受訪時強調台灣在全球經濟中的關鍵作用，並表示台灣目前在全球產業中處於領先地位，而與沙烏地阿拉伯合作的條件將進一步鞏固這一趨勢。

張治平強調，台灣在全球經濟中扮演著關鍵角色，並指出台灣在人工智慧（AI）與半導體領域的領先地位，全球超過90%的電子晶片由台灣生產，推動全球經濟增長，並使台灣成為各領域發展不可或缺的夥伴。

他也揭露台灣在全球經濟格局中的關鍵作用。解釋說，台灣目前在包括美國、日本和德國在內的全球產業中處於領先地位。「台灣過去幫助世界，現在在晶片行業處於領先地位，如果台灣的出口停止，市場就會受到干擾，現在台灣引領著世界。」

張治平在《中東日報》受訪中也提到台美產業合作，他指出，台積電（2330）今年與美國達成1項價值1650億美元的協議，包括3家工廠和1所研究中心，這將有助於為台美在沙烏地阿拉伯達成進一步交易。

張治平強調，台灣駐沙烏地代表處是台灣與沙烏地商業契機交流的重要橋梁，現在台灣正持續加強與沙國在各個領域間的合作，尤其是在電動車和電子產業，也致力於永續發展、清潔能源、智慧城市和環境保護上的合作規劃。

張治平指出，兩國貿易金額在過去5年間創歷史新高，從2020年的52億美元（約新台幣1590億元），增至2024年的93億美元（約新台幣2844億元），實現驚人的78%成長。

