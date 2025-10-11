國際油價一夕崩跌！川普「一句話」讓市場嚇壞了

美國總統川普威脅要對中國加徵新一輪關稅。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普威脅要對中國加徵新一輪關稅，給供應過剩的市場需求的前景再度蒙上陰影。國際油價週五（10日）重挫超過每桶2美元、跌幅逾3%。

美國紐約西德州中級原油期貨收於每桶 58.90 美元，下跌 2.61 美元，跌幅 4.24%，為5月初以來最低。

布蘭特原油期貨收盤報每桶 62.73 美元，下跌 2.49 美元，跌幅 3.82%，創下5月5日以來新低。

瑞銀（UBS）分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）指出：「這波拋售潮是因川普發文威脅對中國商品加徵關稅，引發市場情緒轉向避險所致。」

Lipow Oil Associates總裁李波（Andrew Lipow）表示：「今日的行情反映出多重因素的交疊，而川普揚言大幅提高對中國的關稅只是最新一項導火線。」

李波指出，OPEC增產、北美和南美的產量進一步上升，以及加薩停火協議後地緣政治風險的減弱，都是疊加在川普宣布對中國徵收關稅之上的利空因素。

川普原定3週後在南韓與中國國家主席習近平會面，但他週五在社群媒體上批評中國「挾持全球經濟做人質」，原因是中國週四（9日）大幅擴大稀土出口管制。

除威脅取消與習近平的會晤外，川普並表示，將把中國對美出口產品的關稅提高到100%。

