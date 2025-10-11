黃金閃見4000美元、週線連8紅 但專家有話要說！

黃金週五（10 日）再度短暫升破每盎司4000美元，隨後回吐漲幅。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普警告可能對中國加徵新關稅，加速資金湧入避險，現貨黃金週五（10 日）再度短暫升破每盎司4000美元，但隨後回吐漲幅，未能守住4000美元關卡。分析師指出，鑑於近幾週金價上漲速度極快，短期內價格可能出現回檔風險，但在未來幾年內，金價可能會持續緩步走高。

《路透》報導，黃金現貨價上漲0.4%，報每盎司3989.49美元，盤中最高升抵4022.52美元；12月交割黃金期貨上漲0.7%，報每盎司4000.40美元。

黃金本週共上漲2.7%。川普週五表示，沒有理由再按計劃於兩週後赴南韓會晤中國國家主席習近平。他在Truth Social上發文表示，美國考慮大幅提高對中國進口商品的關稅。

消息傳出後，黃金短暫突破每盎司4000美元大關。獨立金屬交易商Tai Wong說：「貿易戰再度升溫將讓美元受挫，有利於避險資產。」

市場也在密切關注與法國政府可能垮台、以及美國政府持續關門的相關風險。

此外，投資人預期美國聯準會（Fed）將在10月和12月分別降息1碼（25個基點）。

Capital Economics氣候與大宗商品經濟學家侯賽因（Hamad Hussain）表示：「整體而言，鑑於近幾週金價上漲速度極快，短期內價格可能出現回檔風險。但在未來幾年內，金價可能會持續緩步走高。」

