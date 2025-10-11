擁2000萬！65歲退休男卻喊「每天活在地獄」 問題出在1長年習慣

日媒以真實案例，揭示退休「富裕焦慮」真實的一面。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名65歲男子，雖擁有約1億日圓（約新台幣2000萬元）的存款，但因沒有什麼嗜好、生活非常節儉，退休後反而表示「每天都是地獄」， 產生不知道該怎麼花錢、花錢會有罪惡感、看到存款變少會焦慮的心理壓力，導致連基本的生活計畫都無法擬定。

日本媒體報導，A先生大學畢業後，就在1家精密機械製造公司工作，他憑藉著出色的技能，在業界備受推崇，且平時工作認真、沒有嗜好，也非常節儉。

A先生和妻子有兩個小孩，目前兩個30多歲的孩子都已成家，A先生夫妻倆住在東京都內的獨棟住宅，房貸早已繳清。

A先生在職業生涯中憑藉著累積的技能和工作經驗克服了各種挑戰。然而，在65歲退休6個月後，他卻遇到了意想不到的障礙。

包括退休金在內，A先生存有約1億日圓（約新台幣2000萬元）的資金，原本全心投入工作的他，退休後沒有任何嗜好，一開始只是悠閒過日，但很快便感到無聊與空虛。

更困擾的是，儘管擁有鉅額的存款，他卻因長年節省的習慣，產生不知道該怎麼花錢、花錢會有罪惡感、看到存款變少會焦慮的心理壓力，導致連基本的生活計畫都無法擬定。

他苦惱表示：「明明有的是錢與時間，卻無法好好利用，感到精神上極度痛苦。每天都陷在空虛與對浪費的焦慮中，簡直像地獄一樣。」

A先生目前的生活開銷，退休後每月支出約30萬日圓（約新台幣6萬元）。收入方面，預計68歲起夫妻合計可領29萬日圓（約新台幣5.8萬元）。若將1億的存款平均分配至100歲，每月可提領約23萬8000日圓（約新台幣4.7萬元），理論上足以過上安穩生活。

理財規劃師表示，就職時期是公司在安排時間表，退休後若不自行規劃，每天只會看著存款一點一點變少。這正是A先生陷入「地獄般虛無感」的原因，因此時間規劃是必要的自救工具。

A先生雖存下1億日圓，但因未事先規劃如何使用，退休後才發現「錢變少」反而成了壓力來源。

理財規劃師也表示，除了A先生的案例之外，也常遇到在退休5至10年後用盡退休金與積蓄的例子，這些人一樣是疏於規劃所致。結論是老後生活的規劃不能等退休後才開始，應該在退休前就擬定明確的財務與生活藍圖，才能在晚年真正享有安心與自由。

