洩密中國連環爆？三星才陷機密外流風波 再傳韓百位菁英跑去華為

〔財經頻道／綜合報導〕南韓科技業面臨人才流失與洩密危機，近日法院才起訴3位三星前員工，涉嫌洩漏機密幫助中國完成18奈米DRAM記憶體的開發，近日又爆出，超過300名南韓研究人員在華為工作，規模之大讓業界相當震驚。

《Business korea》報導，截至今年6月，在中國科技巨頭華為工作的韓國人超過300人。

1位相關業內人士指出，華為大約有300名韓國研發人員，這些人並非來自中國的朝鮮族，而是在韓國接受過正規教育的韓國國民。

業內人士表示：「眾所周知，科學和工程人才正在流向美國大型科技公司，但據我了解，除了華為之外，在其他中國科技公司工作的韓國科學和工程人才數量也相當可觀。」

報導指出，華為的研發人員佔其總員工數（20.8萬人）的55%，雖然不能說韓國人佔研發人員的大多數，但這案例從數字上能證實，由於中國大型科技公司以高薪吸引全球人才，已有相當數量的韓國研究人員駐紮在中國。

