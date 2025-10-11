他約會時說了「這件事」！被女生認為是小氣男、已讀不回

不少人心想「有錢就能夠結婚了」，因此會開始積極參與結婚活動。婚活示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名29歲上班族山本翔太（化名）相當節儉度日，年收入380萬日圓（約78.12萬元新台幣）的他，靠長年自律的理財與節約習慣，滾出1000萬日圓（約205.6萬元新台幣）的資產，他心想「有錢就能夠結婚了」，因此積極參與結婚活動，但是他的「節約哲學」卻意外成了女生眼中的「扣分行為」，讓他第二次約會就遭已讀不回。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，山本翔太目前住在東京都內月租6.5萬日圓（約13.3萬元新台幣）的小公寓，年收入約380萬日圓，儘管對薪資停滯感到困擾，但因為工作環境舒適，他並沒有打算轉職。

而自大學起，他就開始累積節約、集點與免費活動的習慣，平日帶便當、用隨行杯，週末靠App與優惠券撿便宜，甚至靠信用卡拿點數省下旅費。長年堅持之下，如今已累積出存款與投資合計1000萬日圓的資產。

雖然收入沒增加，但翔太深刻體會到，只要用點心思，也能慢慢存錢。現在他對自己「低收入也能有資產」這件事相當自信。

在有點錢了之後，翔太的下一個目標是「結婚」，於是透過交友App認識了同齡女性美咲（化名），第一次見面氣氛融洽。而他提到自己會做便當時，對方笑稱「會做菜的男生真棒」，讓他非常開心，甚至覺得雙方價值觀十分契合。

然而在第二次約會時，翔太卻開始滔滔不絕講起自己的「節約哲學」，包含：「麥當勞薯條免費拿法」、「至少5年沒買過瓶裝飲料」、「化妝品有很多方法可以免費取得」、「把熱門商品放到二手平台上賣可以賺外快」等秘訣。

美咲一開始還會笑著說「超厲害的」，但之後越聽反應越冷淡。在散會後，美咲的LINE回覆越來越少，最後甚至直接已讀不回。

翔太無奈之下，只好詢問同樣愛節約的已婚女性網友，對方的回覆讓他瞬間懂了。該名網友解釋：「我自己也很節省，但女生通常不喜歡男生太摳。她可能會想『以後結婚一定被他管錢、被念東念西』。」

翔太也承認：「如果能被理解當然很好，但突然講太多，確實會讓人覺得退避三舍。這次真的學到了教訓。」

對翔太來說，「集點」、「省錢」不是忍耐，而是一種像遊戲般的樂趣。能賺到實際好處、又感覺生活更有效率，還有成就感。但翔太這時也發現，如果說得太多的話，在別人眼中那只是「小氣男」。他坦言：「經過那次教訓，我現在學會控制分寸，先聊一些別的話題。省錢是好事，但在結婚活動上，我可不想再因此吃虧了。」

