輝達離開台北機率不大？Cheap指出2點：其他縣市無法提供

〔即時新聞／綜合報導〕輝達（NVIDIA）原訂進駐北士科T17、T18基地設立台灣總部，卻因新壽地上權解約及移轉條件談不攏陷入僵局。此時各縣市紛紛搶當地主，爭相邀輝達「南漂」設廠。不過百萬YouTuber Cheap直言，輝達離開台北的機率極低，因為它要的兩大條件，全台只有台北能滿足。

Cheap在臉書指出，輝達是「無廠半導體公司」，在台設立的是總部與AI產業協調中心，而非生產工廠。對此他質疑：「總部又不是種田，為什麼要拼命推土地？」強調若輝達追求便宜地價，去中國或東南亞更划算。輝達選台北，是因為AI生態圈、高階工程師與供應鏈決策層都集中在內湖、南港與信義區，離竹科也僅一小時車程，能與政府及業界即時溝通。

他進一步分析，輝達選址關鍵在「國際交通便利」與「外商生活環境」。以AI總部而言，工程師與商務主管需能從洛杉磯、東京、首爾、上海、新加坡直飛抵達，「只有松山與桃園雙機場的組合，才能滿足這種全球節奏。」

至於外商環境，Cheap認為不只是交通與住房，更包括生活配套系統，例如高級公寓、國際飯店、外僑醫院、美國學校、日僑學校，及信義區、天母、東區等生活圈，「這些比土地還重要，也只有台北能提供。」

對於民進黨立委蔡易餘建議輝達落腳嘉義、串聯台積電封裝廠的提案，Cheap直言「根本刷存在感」。他諷刺：「總部又不是要監工，難道Apple也該搬去深圳富士康旁嗎？」

針對地方發展論，Cheap更幽默表示：「矽谷主管飛來台灣，不會想再搭三小時高鐵去嘉義。」他打趣說，工程師若從台北搬去嘉義，生活將從「下班去bar喝酒」變成「早上被公雞叫醒、晚上吃火雞肉飯」。

他最後強調，並非地域歧視，而是理性分析：「我的立場，輝達去哪都沒差，留在台灣就好，大家一起努力吧！」

