槓上美以？收購以色列汽車晶片公司 北京對高通祭反壟斷調查

中國表示，高通收購以色列公司Autotalk涉嫌違反中國反壟斷法。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著貿易緊張局勢不斷升級，北京與華盛頓的科技戰愈演愈烈，中國10日宣布對美國IC設計巨頭高通展開調查。中國國家市場監督管理總局表示，高通收購以色列車用半導體公司Autotalk，涉嫌違反中國反壟斷法。

綜合外媒報導，高通公司今年 6 月宣布已完成對 Autotalks 的收購，該公司專門提供「車聯網直接解決方案」。

請繼續往下閱讀...

高通以其驍龍晶片聞名，其近一半的收入來自中國，中國是全球最大的智慧型手機市場，也是多家領先智慧型手機製造商的所在地。

根據高通的年度報告，去年高通約46%的銷售額來自中國（包括香港）。該公司曾示警，貿易緊張局勢可能會增加其依賴中國市場的風險。

北京對高通的調查是美中科技戰最新一起事件，上個月，中國也翻舊帳，突然宣佈輝達2020年收購以色列網路設備公司Mellanox的行為，違反反壟斷法。輝達可能面臨最高10%年營收罰款。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法