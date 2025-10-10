供應610億輝達晶片給中企白手套現蹤？紐時爆新加坡公司遭美調查

紐時披露，美國正在調查與中國科企關係密切的新加坡數據公司Megaspeed，是否協助在中企規避美國出口限制，獲取被禁止輸中的輝達AI晶片。示意圖。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《紐約時報》報導，美國商務部官員正在調查與中國科企關係密切的新加坡數據公司Megaspeed，是否協助在中企規避美國出口限制，獲取被禁止輸中的輝達AI晶片。資料顯示，Megaspeed在馬來西亞設立了一家子公司，迅速搶購價值近 20 億美元（約台幣610億）的輝達先進晶片。目前美官員在審查 Megaspeed 是否將部分晶片轉運至中國。

報導稱，據六名現任和前任官員以及其他熟悉這些公司的人士透露，美國商務部官員一直在調查 Megaspeed ，是否在幫助中國公司規避美國的出口限制。Megaspeed是第七大道分拆其海外業務後成立的公司，設在新加坡；第七大道的股東包括中國中央政府與多個地方政府。

報導說， Megaspeed 於 2023 年從一家中​​國遊戲公司分離出來後，在馬來西亞設立了一家子公司，迅速搶購價值近 20 億美元（約台幣608億）的輝達先進晶片。根據貿易數據平台 ImportGenius 獲得的記錄，大部分晶片來自一家因向中國軍方提供技術，而遭美國制裁的中國企業美國分公司。

報導提及，Megaspeed 已將這些晶片輸送到馬來西亞和印尼的資料中心，這些資料中心似乎正在遠端為中國客戶提供服務。這不一定違法，但如果是代表中國公司進行，則可能被認定為違法。兩位熟悉該公司的人士表示，美國官員也在審查 Megaspeed 是否將部分晶片轉運至中國，違反了美國法律。

《紐時》走訪了四個國家的多個地點，查閱了發貨記錄、商業登記、影片和照片，並採訪了30多人，以揭露Megaspeed不透明的運作方式。記者追蹤到的商業資訊最終指向了馬來西亞的一個資料中心和購物中心、新加坡一間幾乎空無一人的辦公室以及吉隆坡郊外一間破舊的店面。

報導指出，Megaspeed成立前8個月，Alice Huang是董事總經理，她近月已離職，確切時間及原因尚不清楚。Megaspeed現任董事為一名新加坡人，但常駐上海。Alice Huang與輝達執行長黃仁勳認識。去年6月黃仁勳與多名亞洲主要客戶在台北一家酒吧聚會，站在黃仁勳身旁的就是Alice Huang。

對於上述報導，輝達發言人黎卓（John Rizzo）在聲明中表示，關於Megaspeed的事宜，輝達已與美國政府接洽。輝達的合規團隊也曾調查Megaspeed，並確認該公司「完全由一家總部設在中國以外的公司擁有與營運，沒有中國股東」。

Megaspeed透過電郵稱，該公司是一家新加坡公司，完全依據所有適用法律營運，包括美國出口管制法規。Alice Huang未回覆評論請求。

新加坡警方的聲明表示，正在調查Megaspeed有沒有違反當地法律，但未進一步說明。

