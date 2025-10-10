金價創新高 港人爭相賣金變現

隨著金價飆新高，9日香港中環「忠記」店外出現打算把黃金賣掉變現的排隊人龍。（路透）

〔編譯張沛元／綜合報導〕隨著金價日前來到史上新高的每盎司4000美元（約台幣12.2萬元）天價，許多香港民眾爭相前往金店，打算把金條、金戒指等各種黃金商品賣掉變現。

9日約有50人在中環的「忠記」金店外排隊，等著趕搭這波金價漲勢，變賣手中的金條、金鐲子、金項鍊與其他金飾，賺上一波。排在隊伍中的林姓女律師囤了20年的金條與金鐲子，這回打算賣掉幾塊6盎司的小金條，估計每塊價值港幣22.2萬元（約台幣87萬元）。

請繼續往下閱讀...

「現在賣金子的好時機，這些黃金我存了近20年了」，林律師說，金子賣掉後她能淨賺數倍，但她只打算賣一部分，剩下的則是賭金價會再往上漲。他認為，黃金是動盪時期最安全的投資，是實的，可以永久持有，還能保值。

9日午後，以高價收購黃金聞名的「忠記」在300人的限額屆滿後，已停止發放號碼牌；金店後方，1名男子以噴槍噴火測試黃金純度。

34歲的洪姓男子把家中囤了數年約400克黃金賣給「忠記」，包括兒子滿月時收到的金飾，換得高於其他金店報價的約港幣43萬元。在妻兒的陪伴下，洪男透露他們一家人即將移民遷居蘇格蘭，現在是把金子賣掉的好時機，「貼補一下我們的新生活」。

另一頭，忙著將黃金秤重、然後以現金或支票收購黃金的「忠記」老闆，不耐煩地對記者透露「忙死了…大家都只想把金子賣掉」。在「忠記」門口，1張手寫字條表明9日已不再接客，「明天一早再來領號碼牌，然後在外面等叫號」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法