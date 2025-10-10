以牙還牙！中國宣布10/14起對美船隻收取港口費

美國14日將對中國船隻徵收港口費。（美聯社檔案照）

〔編譯魏國金／台北報導〕在美國14日將對中國製船舶收取港口費前夕，中國交通運輸部10日也宣布，14日起對美國船隻收取特別港務費。

中國交通運輸部公告指出，美國貿易代表署（USTR）針對中國海事、物流及造船展開301調查，公布自2025年10月14日起，將對中國企業擁有或經營的船舶、中國籍船舶及中國造船舶加收港口服務費，嚴重違背國際貿易相關原則與中美海運協定，對中美間海運貿易造成嚴重破壞。

該公告說，中國將自2025年10月14日起，將對美國企業、其他組織及個人擁有船舶所有權的船舶；美國企業、其他組織及個人營運的船舶；美國企業、其他組織與個人直接間接持有25%以上股權的企業所擁有或營運的船舶、懸掛美國旗的船舶、在美建造的船舶等，將收取船舶特別港務費。

該公告指出，自2025年10月14日起靠泊中國港口，按每淨噸收取400元人民幣（1415元台幣）、2026年4月17日起，每淨噸收取640元人民幣（2744元台幣）、2027年4月17日起，每淨噸收取880元人民幣（3772元台幣）、2028年4月17日起，每淨噸收取1120元人民幣（4800元台幣）。

根據USTR今年4月公布的計畫，從10月14日起，中國製船舶停靠美國港口時，必須支付每噸18美元（新台幣550元）或每個貨櫃120美元（新台幣3670元）的費用，費率將在3年內逐步調高。以聯合國統計2023年美國港口停靠的數據估算，一艘中型貨櫃船每次停靠美國港口就要支付逾68萬美元（新台幣2079萬元）費用。

