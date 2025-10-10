經濟太慘！中國老闆趁十一長假跑路 員工傻眼：公司搬空了

中國十一長假過後，傳出部分工廠老闆搬空設備跑路，員工欲哭無淚。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國十一長假剛剛結束，不僅沒有挹注企業利潤，反而掀起倒閉潮。中國社交平台陸續出現員工爆料，有些工廠老闆趁著放假，搬空設備跑路，員工欲哭無淚。還有人說，浙江海寧一家成衣廠下班前10分鐘還在幹活，下班公司就關門了，顯示中國經濟正陷入危機。

中國網友爆料，嘉興一家工廠的老闆趁著長假，搬空設備落跑。（圖取自中國社交平台）

中國社群平台近日出現許多爆料文，稱有人在浙江嘉興一家專做箱包（指製造行李箱、旅行包的工廠）廠工作，十一長假返回工作崗位，卻發現工廠沒了，裡面的設備也被清空，滿地垃圾，廠裡一片狼籍，傳出工廠的老闆欠了幾千萬（人民幣）落跑了。

還有中國網友指出，浙江海寧一家成衣廠更扯，下班前10分鐘還在幹活，下班公司就關門了。廠裡員工悲嘆「可笑吧，下班前10分鐘，我們都不知道自己失業了」。

一名男子在十一長假回到廠裡，也發現公司已經搬空，老闆迄今聯絡不上。他說，現場只留了一雙破鞋，什麼東西都沒有留下。物業直言，該公司欠房租水電未繳。

對此，中國網友感嘆，「打工人今年好難」、「牛馬放假回來牛棚沒了」、「老闆想通了，也不扛了」。

華爾街日報指出，中國遊客在為期八天的黃金周假期中出行次數增多，但每次出行的花費卻比一年前減少，這凸顯了消費支出的持續疲軟。儘管中國政府採取了一系列刺激需求的措施，包括大件商品以舊換新激勵和對多孩家庭發放現金補貼，但今年中國的國內消費依然低迷。

