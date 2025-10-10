降解輝達依賴！金融時報：中國加強主要港口AI晶片查驗

中國海關加強輝達晶片的查驗工作。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透引述金融時報報導，隨著北京致力推動本國半導體生產，中國已升高對輝達人工智慧（AI）處理器等美國晶片的進口限制執法力度。

金融時報指出，消息來源透露，中國海關官員已被派至主要港口，對半導體貨物進行嚴格的查核。

報導說，此舉最初鎖定輝達中國特供版H20與RTX Pro 6000D晶片，但之後擴及包括違反美國出口管制的所有先進半導體產品。

路透指出，中國海關官員沒有回應相關詢問，輝達也拒絕對該報導表示看法。

中國取得輝達晶片的議題向來是美中摩擦的一個關鍵點。金融時報之前報導，今年五月以來3個月內，至少有價值10億美元的輝達頂級AI晶片被走私至中國銷售。

輝達上月為中國市場推出新款AI晶片「RTX6000D」，但需求似乎不火熱，一些主要科技企業沒有下單。

8月間，美國總統川普暗示可能允許輝達銷售中國更先進晶片。中國當局先前指控輝達違反反壟斷法，他們也下令主要科技企業暫停採購輝達AI晶片，並取消現有訂單。

知情者說，儘管輝達與其他中國晶片公司近幾年有長足的進步，但輝達晶片的性能仍略勝一籌。

