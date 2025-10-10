美參院通過AI晶片法案 強制輝達不得先供貨中企

美參院通過法案，要求輝達優先供貨美企。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，美國參議院9日通過一項法案，強制先進人工智慧（AI）晶片製造商輝達與超微，必須確保美國企業先於中國公司取得其產品，這是該產業力阻此措施的重大挫敗。

報導說，這項跨黨派的法案9日輕易獲得通過。該法案共同提案人、印地安納州共和黨參議員班克斯（Jim Banks）指出，此法案旨在提振美國尖端產業的競爭力，並抑制對中國與其他敵對國家的出口。

另一名共同提案人、麻州民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）聲明說，「參議院採取行動，確保美國客戶，包括小企業與新創公司，在採購最新AI晶片時，不會被迫在中國科技巨頭之後排隊苦等」。

報導指出，在一個月的僵局之後，美國參議院通過該措施，以作為年度國防法案的一部分。眾議院9月通過的版本並未包含出口管制的措辭，現在美國參眾兩院必須協商最終方案。

參院此舉是在川普政府今夏與輝達與超微達成協議，放寬對中國管制措施之後做出的。反對陣營預料將持續施壓國會，擱置該案。輝達上月表示，美國是最大市場，而該法雖立意良善，但卻著墨一個不存在的問題。

AI 政策非營利組織「美國負責任創新」（Americans for Responsible Innovation）總裁卡森（Brad Carson ）表示，這項措施是「美國經濟競爭力與國家安全的重大勝利」。

