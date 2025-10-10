川普生氣有理！歐盟7國今年俄國能源進口量上升

川普上月底在聯合國大會批評歐盟一邊支持烏克蘭對抗俄羅斯，一邊又繼續向俄國採購能源。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》10日報導，法國在內的歐洲國家是烏克蘭對抗俄羅斯最堅定的支持者之一，但其中一些國家同時也加強對俄羅斯能源的進口力度，這為莫斯科的戰時經濟注入數十億歐元，也點燃美國總統川普對歐洲的怒火。

據報導，自2022年以來，歐盟對曾經佔據主導地位的俄國能源的依賴已減少約90％。儘管如此，《路透》對位於芬蘭赫爾辛基獨立研究機構「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）數據的分析顯示，今年前8個月，歐盟仍從俄國進口超過110億歐元（約3894億台幣）的能源。

歐盟27個成員國中，有7國的進口額較去年同期增加，其中包括5個在戰爭中支持烏克蘭的國家。例如，法國對俄國能源的採購量成長40％，達到22億歐元（約779億台幣），而荷蘭則成長72％，達到4.98億歐元（約176億台幣）。羅馬尼亞和葡萄牙也是進口量成長的國家。

CREA的歐盟－俄羅斯問題專家拉古南丹（Vaibhav Raghunandan）將增加能源支出描述為這些國家「自我破壞的行為」，因為能源銷售是俄國在與烏克蘭交戰時最大的收入來源，「克里姆林宮實際上是在獲得資金，以繼續在烏克蘭部署武裝部隊」。

美國總統川普上個月在聯合國大會上的演講中，嚴厲批評歐洲領袖，要求他們立即停止所有此類採購，「歐洲不能再這樣做了，一邊（支持烏克蘭）與俄國交戰，一邊從俄國購買石油和天然氣。當我得知此事時，他們感到非常尷尬」。

法國能源部向《路透》透露，由於法國服務其他國家的客戶，法國今年從俄國進口的能源價值才會上升，但未透露具體國家或公司。 能源研究集團克普勒（Kpler）分析師表示，天然氣市場數據顯示，法國從俄國進口的部分能源被轉銷往德國。

荷蘭政府表示，雖然它支持歐盟逐步淘汰俄國能源的計畫，但在這些提議被納入歐盟法律之前，它無權阻止歐洲能源公司與俄國供應商之間現有的合約。

歐盟已禁止採購大部分俄國能源，並宣布計畫對俄國液化天然氣的禁令從2028年提前至2027年。數據顯示，液化天然氣目前是歐盟最大的俄國能源進口產品，佔總採購額的近一半。歐盟執委會拒絕就2025年的進口數據發表評論。歐盟能源事務負責人上月表示，分階段停止採購俄國化石燃料旨在確保成員國不會面臨能源價格飆升或供應短缺。

這些提議設想從2028年起全面禁止所有俄國石油和天然氣，這意味著歐洲的資金可能在未來1年或更長時間內繼續支持克宮的戰爭行徑。

川普則提到，美國的石油和天然氣可以取代歐洲失去的俄國供應來源，而許多分析師也表示，這種轉變有可能實現，儘管在華府將關稅作為政策工具的時代，這將加劇歐洲對美國能源的依賴。

