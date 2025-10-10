國慶報喜！台灣經濟超越中國掀掌聲 賴清德再端減稅補助大禮

總統賴清德今（10）日上午出席在總統府府前廣場舉行的「中華民國中樞暨各界慶祝114年國慶大會」，以「變局中奮起的新台灣」為題發表演說。（記者塗建榮攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德今（10日）以「變局中奮起的新台灣」為題發表國慶演說，提及世界各國都遭遇劇烈變化和挑戰，但台灣人民沒有被擊倒，台灣今年的經濟成長率是亞洲四小龍之首，也超越中國；此話一出，總統府前廣場旋即爆出如雷掌聲。賴也談到各項減稅、補助政策，強調經濟發展的果實應該為全民共享，把「好的數字」變成「好的日子」。

賴清德表示，今年是台灣崛起的一年，當前世界各國都遭遇劇烈的變化和挑戰，台灣也不例外，除了俄烏戰爭、中東局勢動盪，以及中國持續軍事擴張，在經濟與產業上，也有美國關稅政策所帶來的衝擊；但台灣人民沒有被擊倒，反而創造國際稱羨的經濟表現，根據亞洲開發銀行最新的報告，將台灣今年的經濟成長率，由百分之3.3大幅上調到百分之5.1，是亞洲四小龍之首，也超越了中國。

此外，賴清德直言，「台灣是全體台灣人的台灣」，再怎樣亮眼的經濟表現，都不能忽略這塊土地上的每一個人，經濟發展的果實應該為全民所共享，把「好的數字」變成「好的日子」，不遺漏任何一個人。

賴清德說，照顧國人健康，培育年輕人才，給青年世代更好的環境，讓年輕家庭更有後盾，政府責無旁貸。今年「健康台灣深耕計畫」已經啟動，除了全面提升醫療環境體系，也將提供全民更優質的健康照護服務。同時，「運動部」也正式成立，除了開創全民運動、競技運動及職業運動的新紀元，也要讓每一位選手都能得到國家充分的支持，在國際舞台追求夢想，為國爭光。

針對年輕世代的照顧，不僅推動高中職全面免學費，私立大專校院學生，每年3.5萬元學雜費補助，「青年百億海外圓夢基金計畫」支持15到30歲青年赴海外追夢，也已經上路。不只如此，政府每年有300億元租金補貼租屋族，而單身租屋族年收入62.6萬元、四口之家164.1萬元、三代同堂212.45萬元以下，都可以免繳綜所稅。

賴清德並盤點，年輕爸媽也給更大的支持，除了推動「0-6歲國家一起養2.0」，提高育兒津貼，增加托育補助，明年開始，生育補助每一胎加碼補足到10萬元。長輩們也不用擔心，明年「長照3.0」就要上路，政府會努力讓所有長者獲得更便利、更完善的照顧。

賴清德強調，讓每一個國家的主人，無論是小孩、青年、爸爸媽媽、還是阿公阿嬤，都能得到更好的照顧，更有自信地迎向未來，這就是我們的目標。

