創業大聯盟競賽台南場10/15登場 最高千萬元創業金助攻新創

創業大聯盟競賽台南場說明會選在台南資安暨智慧科技研發大樓舉辦，會場鄰近高鐵台南站。（南市經發局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕全國規模最大、跨域最廣的創業支持行動—國發會「創業綻放計畫：創業大聯盟競賽」說明會台南場，將於10月15日登場，最高1000萬元創業金助攻新創，台南市經發局邀請懷抱夢想的創業團隊齊聚台南沙崙，共同點燃創新的火花。

南市經發局表示，這次國發會主辦的「創業綻放計畫」，在全國巡迴舉辦6場實體創業家講座，台南場的說明會選在台南資安暨智慧科技研發大樓舉辦，會場鄰近高鐵台南站 （1號出口） 與台鐵沙崙站，步行約 5 分鐘即可抵達。

這次競賽，總額超過新台幣3億元支持金，預計遴選100組潛力團隊/公司，獲選團隊至少可獲得300萬元支持金，單一團隊最高可爭取1000萬元；計畫還將協助引介國發基金及天使投資，為優秀團隊創造最高達1億元的創業動能。其次，為兼顧區域均衡，競賽採「六都」與「非六都」雙軌選拔，各遴選 50 組團隊；最終入選前9名的團隊，更可獲得為期6個月的知名導師陪跑，協助優化商業模式與市場擴張。

南市經發局長張婷媛指出，國發會整合部會資源推動「創業綻放計畫」，協助全台具潛力的新創團隊或公司，從創意發想到市場落地，提供全面支持協助年輕團隊拓展市場、邁向成功的重要契機。

活動名：https://www.surveycake.com/s/BbO2V

計畫官網：https://startup.asvda.org.tw/

