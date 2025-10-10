盧特尼克「晶片五五分」若想成功 美專家點「關鍵2條件」

盧特尼克的「晶片五五分」想成功，美專家認為，華府要有這「2政策」相結合。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕日前美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 喊出「晶片五五分」，引發市場一片譁然。專家指出，盧特尼克「晶片換晶片」（Chip-for-Chip）框架要成功，唯有華府同時設定具體的生產目標與需求端誘因；否則，恐又成為美國在數十年來重建半導體主權路上的一個半吊子。

曾任職於美國陸軍情報部門，以及任英特爾駐中國的企業調查員和晶圓廠安全經理的布拉齊爾指出， 有「2條件」要滿足，包括可量化的產能追蹤系統，由政府或獨立機構認證實際晶圓投片量，作為免稅依據，以及具威懾力的回溯罰則：若企業未達目標，將面臨追溯性關稅與罰款，確保制度具約束力。

他直言，沒有這兩項關鍵政策相輔，「晶片五五分」將只是政治秀；有了它們，才可能成為具強制力的產業政策。

布拉齊爾指出，盧特尼克提出的「晶片五五分」解決方案，即一半先進半導體在美國製造、另一半在台灣製造，目前台灣尚未同意。實際上，這樣的框架模式不會受到歡迎，盧特尼克的計畫可能需要進行調整，才能讓主要利害關係人接受。

該文指出，美國進口的晶片種類繁多，從家電中常見的低階晶片，到支撐AI浪潮的高性能處理器，顯示極度仰賴海外製造，尤其是台灣與韓國。這兩地幾乎承擔了美國各類晶片供應的大部分生產，也成為華府最擔憂的戰略風險來源。

「關稅」就是應對此風險的工具之一，旨在刺激對美國製造晶片的需求，但這還不夠。因此，盧特尼克提出了第二項措施，名為「晶片對晶片」，將關稅豁免與可驗證的國內生產里程碑直接掛鉤，激勵美國企業更多地採取符合國家利益的行動。

企業若能在美國投產一定規模，就可獲得相同數量的免關稅進口配額。理論上，這能讓企業在追求利益時，也必須同步推進美國的晶片自主化。

布拉齊爾表示，儘管關稅是解決這種不平衡的一個槓桿，但就目前的結構而言，這些手段過於生硬，以致出現了懲罰了部分公司、卻保護了其他公司，並留下了一些漏洞的局面，這讓精明的公司律師有機可乘。

因此，「晶片對晶片」的前提很簡單，將關稅減免與可驗證的國內生產里程碑直接掛鉤。對於每單位經認證的美國在建或產能提升的晶圓廠產能，企業將被允許免稅進口同等單位產能，一旦該美國晶圓廠達到量產，豁免將失效。

內文指出，此舉將產生3個立竿見影的效果。首先，一旦美國產能上線，買家就更有可能到場，從而安撫投資者，並降低新廠建設的風險。其次，這將迫使蘋果和戴爾等跨國公司開始轉變採購策略，因為他們知道，關稅減免取決於對美國晶圓廠的支持。

第三，此舉將堵塞漏洞，以可衡量的里程碑取代無限期的豁免，如果公司未能履行協議，則將徵收追溯性關稅和「追回」罰款。晶片製造商需要將每一塊進口晶片都與美國製造的晶片相匹配。如果他們長期未能做到這一點，將被徵收進口關稅，最高可能達到100%作為懲罰。

然而，這個制度的成功條件極為嚴苛，倘若沒有可驗證的生產里程碑與市場誘因，「晶片對晶片」可能淪為美國又一半吊子的產業政策。

報導最後指出，中國正投入數百億美元推動半導體自給，並加緊控制鎵與鍺等關鍵材料。若美國不及時強化國內產能與政策執行力，恐將在未來十年於晶片主導權上進一步被中國超越。

