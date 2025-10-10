國際油價重挫、進入修正階段！背後關鍵原因曝光

〔財經頻道／綜合報導〕在以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯簽署加薩停火協議後，國際油價週四（9日）收盤應聲下跌。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌1.04美元，跌幅1.7%，收在每桶61.51美元。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油期貨下跌1.03美元，跌幅1.6%，收在每桶65.22美元。

作為美國總統川普結束加薩戰爭計畫的第一階段，以色列與哈瑪斯週四簽署協議，宣布停火，並交換人質與囚犯。根據停火協議，戰鬥將停止，以色列軍隊將階段性撤離加薩，哈瑪斯則釋放其在引爆戰爭的襲擊中所俘虜的所有剩餘人質，以換取以色列釋放數百名被囚的巴勒斯坦人。

BOK金融公司交易部高級副總裁基斯勒（Dennis Kissler）表示：「隨著以色列與哈瑪斯衝突即將落幕，原油期貨正進入修正階段。」

雷斯塔德能源公司（Rystad Energy）首席經濟學家加林貝爾提（Claudio Galimberti）在報告中指出：「這項和平協議是中東近年來的重大突破，其對石油市場的影響可能相當深遠，從紅海地區胡塞武裝減少攻擊的可能性，到伊朗重啟核協議談判的機率上升，皆可能出現。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法