不讓黃金專美於前！白銀睽違45年再度突破50美元大關

白銀睽違45年，再度突破50美元大關。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於避險資產需求激增，加劇了倫敦貴金屬市場的供應緊張，白銀現貨價格躍升至數十年來最高水準。週四（9日），白銀價格一度漲4％，突破每盎司50.85美元，創下1980年以來最高。

《彭博》報導，白銀價格今年以來已經漲逾70％，超過黃金創紀錄的漲幅，目前正延續這一漲勢。由於市場對於美國財政風險、股市過熱以及聯準會（Fed）獨立性受到威脅的擔憂，避險資產需求大增。

請繼續往下閱讀...

與此同時，倫敦主要市場上自由供應的白銀短缺也支撐了價格，同時推高白銀的借貸成本。在紐約商品期貨交易所（COMEX）白銀價格則仍低於1980年1月創下的每盎司50.35美元歷史紀錄。

「貶值交易」推高了近期黃金價格，投資人紛紛湧向比特幣、黃金和白銀這些被認為安全的資產，同時撤離主要貨幣。由於擔心通貨膨脹和不可持續的財政赤字會侵蝕金融證券的價值，這些資產的價格屢創新高。

Peel Hunt大宗商品分析師霍奇森（Kieron Hodgson）表示，無論現實如何，圍繞貶值的討論都激發了投資人對黃金和白銀的熱情，轉變為更類似於投資人看待AI或科技產業的方式。

白銀價格通常與黃金走勢同步，與美元和聯準會利率負相關。但白銀也以波動性著稱，在散戶投資人中擁有大量支持者，他們認為銀價受到大型銀行和機構的壓制。這種追捧推動了白銀價格在2011年和2020年的大幅上漲，當時白銀價格在不到5個月的時間內飆升140％，

1980年，德州石油大亨、投機者亨特兄弟（Hunt brothers）出於對通膨的擔憂，以及堅信白銀作為財富儲備手段，他們試圖壟斷全球市場，囤積了超過2億盎司的白銀，將白銀推高至每盎司50美元以上，隨後跌至11美元以下。

這使得白銀成為少數在1970、1980年代大宗商品價格飆升時期創下歷史高點，但至今仍未被超越的市場之一。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法