德銀：黃金、比特幣到2030年 將成為各國央行主要儲備

德銀表示，到2030年各國央行可能會持有大量比特幣和黃金，成為央行的主要儲備。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕德意志銀行（Deutsche Bank）表示，由於機構的受歡迎程度提升，加上美元的疲軟，到2030年各國央行可能會持有大量比特幣和黃金，成為央行的主要儲備。

《彭博》報導，德銀駐英國資深經濟學家勞布雷（Marion Laboure）和分析師希亞松（Camilla Siazon）在報告中寫道，對於各國央行而言，比特幣配置可能反映出一種新的、現代的「金融安全基石」，作用堪比黃金在20世紀所扮演的角色。

請繼續往下閱讀...

這項研究發佈之際，美國關稅引發的不確定性和地緣政治風險，促使投資人對沖通膨，並為傳統法定貨幣作用在未來減弱做好準備，使比特幣和黃金均創下歷史新高。

長期以來，黃金一直被支持者視為避險資產，價格近期首度突破每盎司4000美元大關。儘管黃金成為央行儲備主要資產的過程並非一帆風順，但研究人員表示，自2008年金融危機以來，黃金需求開始在央行資產負債表上佔據更強勁的主導地位。

機構投資人的這種「避險」行為，促使各國央行在2010年成為黃金淨買家，如今，由於貿易不確定性和市場波動性上升，「黃金又回來了」。報告提到，全球央行黃金儲備超過3.6萬噸的跡象。

德銀分析師表示，黃金的上漲很大程度是由去美元化所推動，這也對比特幣有利。美元在全球外匯存底的佔比從2000年的60％，到2025年降至41％。這一下滑促使黃金和比特幣ETF的資金流入創紀錄，6月黃金和比特幣ETF的淨流入總額分別達到創紀錄的50億美元（約新台幣1530.25億元）和47億美元（約新台幣1438.43億元）。

報告寫道，在20世紀看到的黃金走勢，與政策制定者現在對比特幣的討論有著明顯的相似之處。勞布雷認為，比特幣是另一種表現創紀錄、日益受到關注的資產，儘管作為潛在的儲備資產「爭議仍很大」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法