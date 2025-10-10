老公拿到退休金後想買重機圓夢 被老婆罵爆：這筆錢不是你一個人的！

61歲男子想用退休金買重機圓夢，結果卻老婆罵爆，導致夫妻關係決裂。重機示意圖。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕「退休金」不只是多年辛勞的回報，也是晚年生活的保障。然而，有時它也可能成為夫妻關係出現裂痕的導火線。日本一名61歲男子清水修（化名），從長年任職的公司領到2500萬日圓（約508萬元新台幣）的退休金後，希望能用這筆錢實現買重機的「小小夢想」，不過負責管錢的57歲妻子直美卻不以為然，最終演變成嚴重的衝突。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，清水修在60歲退休後，領到了2500萬日圓的退休金，並以「退休後再回聘」的方式繼續工作。雖然這筆金額或許稱不上足以安穩度過整個晚年，但對修先生來說，那是多年辛勞終於獲得回報的象徵。

請繼續往下閱讀...

修先生說：「我從年輕時就很喜歡重機啊。一直想著退休後能買一台二手的大型機車，和老朋友們去兜風旅行。大概100萬或200萬日圓（約20.3至40.6萬元新台幣）吧，只是這樣一個小小的夢想而已。」

修先生薪水全數交由妻子直美管理，最近幾年只拿每個月3萬日圓（約6100元新台幣）零用錢過活，由於2個孩子都已經獨立，夫妻倆準備迎接兩人單獨的生活。因此當退休金入帳後，修先生拿著存摺，滿懷期待地向直美分享自己的夢想「買重機」，然而直美的回應卻冷得出乎意料。

直美說：「你知道自己幾歲了嗎？是想讓我們老後破產嗎？我們家可沒有多出來可以揮霍在那種興趣上的錢！」

直美以打工兼職的方式，每月收入約9萬日圓（約1.83萬元新台幣），但對未來的焦慮卻比誰都強烈。她當場否決了丈夫的提議，並表示要將修先生2500萬日圓的退休金，全數投入自己選擇的投資信託與定期存款。

直美認為，退休金是為了接下來20年、30年的老後生活準備的寶貴資金，更對丈夫說：「萬一你騎重機出車禍怎麼辦？要是當場走了還好說，但若是落得殘疾，那要花的錢只會更多！」

直美的說法或許合乎理性，但修先生卻不能接受，他說：「結婚以來，我一直只拿最低的零用錢，也總是尊重妻子的意見。畢竟管家計的是她嘛。但現在，我想用退休金的一小部分犒賞自己，這要求很過分嗎？」

修先生於是說：「這錢是我賺來的吧！難道我連這點自由都沒有嗎！」直美則毫不退讓：「退休金不是你一個人的。你根本不知道我這些年是怎麼辛苦撐過來的。」這句話讓修先生啞口無言。

在幾天後的一個早晨，在壓抑沉重的氣氛中，修先生把存摺與印章放進包裡，只留下短短一句「出去冷靜一下」的字條，便離家出走了。

像修先生這樣，因退休金用途而導致夫妻關係決裂的例子，其實並不少見。從法律上來說，婚姻期間夫妻共同努力所累積的財產，原則上都屬於「共有財產」，退休金也包括在內。

報導指出，退休對夫妻而言是人生階段的重大轉折。要共同邁向下一個人生階段，最重要的，就是重新坐下來，誠實地討論彼此的夢想與目標。建議最先得傾聽對方的心聲，互相尊重；再一起檢視家計狀況，尋找能夠兼顧雙方理想的具體平衡點。唯有透過這樣細膩的對話，才能避免「錢盡緣斷」，維繫真正的伴侶關係。

修先生坦言:「那時我確實太激動了，才想先出去冷靜一下。不過，果然還是沒辦法妥協。只是這次我會冷靜下來，慢慢說服她（妻子）。」

