彭金隆10/13施政報告 六大工作重點力拼「新金融市場」

金管會主委彭金隆下周一將赴立法院財政委員會進行業務報告及備詢。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕進入立法院第11屆第4會期，下周一（13日）財委會安排金管會主委彭金隆進行業務報告及備詢。根據金管會提供的書面報告指出，本會期共有六大工作重點，依序為強化金融業資本韌性與風險監理、健全金融市場發展、落實消費權益保護與普惠金融、推動亞洲資產管理中心、加速金融科技創新與發展以及落實永續金融驅動低碳轉型。彭金隆強調，為建立安全與發展並進的新金融市場，透過綠色及轉型金融行動方案等，引導及帶動產業永續發展。

首先，針對金融業獲利情形，今年 1 至8 月銀行業、證券期貨業、保險業三業合計稅前盈餘為6041億元，較去年同期減少2152億元，主要是受新臺幣升值影響，投資利益減少所致。

銀行業方面，截至今年第2季底，本國銀行平均資本適足率為15.65%，各銀行均符合法定最低標準（10.5%）；截至8月底，放款總額為新臺幣43兆9329億元，逾期放款比率為0.16%，授信品質良好。

證券市場穩健發展，截至2025年9月底，國內上市（櫃）公司總家數為1909 家，總市值約90.36兆元，較去年同期分別成長3.08％及16.24％；臺股集中市場加權指數10月8日為27064點，較去年同期上漲4453點，約19.69%。我國股市基本面穩健。

保險業持續成長，至2025年8月底，我國保險業保費收入為1兆9148億元，較去年同期增加1789億元；資產總額為36兆9727億元，較去年同期增加1284億元，保險業務持續穩健成長。

今年重點工作事項，共有六大項，包括：第一、強化金融業資本韌性與風險監理：實施保險業新一代清償能力制度，規劃自2026年起實施新一代清償能力制度，已經陸續發布四階段在地化及過渡性調整措施，已預告修正「保險業資本適足性管理辦法」，近期將配合訂定發布保險業自有資本與風險資本之計算方法說明。 推動保險業 2026年接軌國際財務報導準則（IFRS）第17號公報持續輔導保險業進行IFRS 17資訊系統運作之開帳作業，並督導保險事業發展中心依接軌準備工作時程，協助業者投入資源與辦理教育訓練及相關法規修正。

第二、健全金融市場發展規劃。金管會推動「亞洲創新籌資平台」計畫，由臺灣證券交易所及櫃檯買賣中心，分別聚焦 12 個前瞻新經濟產業及5個重點特色產業，透過建立具國際競爭力的上市櫃制度，協助國內外企業在台籌資，將我國打造為「亞洲的那斯達克」。借鏡日韓經驗鼓勵上市櫃公司制度及揭露營運策略與業務計畫，闡明其提升企業價值具體措施，並積極與股東及利害關係人互動，另推動投資人IR議合服務平台及鼓勵增加舉辦法說會。

第三，強化融資租賃業消費者保護措施，規劃分階段將符合一定條件之融資租賃業納入「金融消費者保護法」適用，首階段納管13家業者，已於114年9月15日生效。

第四、推動亞洲資產管理中心，成立「亞洲資產管理中心高雄專區」2025年4月1日訂定發布「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原」，做為金融業者進駐專區試辦業務之依據，共開放38項業務於專區試辦，並於7月22日與高雄市政府共同舉辦高雄專區聯合揭牌典禮，目前已有17家銀行、4家保險業者、9家投信投顧業者及3家證券商進駐專區。

