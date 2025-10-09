國際運價修正 長榮、陽明、萬海9月營收持續倒退嚕

長榮海運9月合併營收301.21億元。（長榮提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕長榮海運（2603）今日公告9月合併營收301.21億元，較上月減少28.36億元，減幅8.6%，較去年同期減少145.13億元，減幅32.52%。

長榮海運表示，營收衰退主要是9月國際海運市場運價持續修正，故整體營收走緩；累計1~9月合併營收為2931.38億元，較去年同期減少546.19億元，減幅15.71%。

陽明（2609）9月合併營收127.69億元，年減40.94%；累計1~9月合併營收1262.65億元，年減25.39%。

萬海航運（2615）9 月合併營收為110.16億元，月減4.99%，年減26.46%；累計1~9月合併營收1069.7億元，年減11.06%。

萬海表示，受市場需求暫時疲弱影響，9月營運價量較上月略有下滑，整體營收亦呈現月減。不過，隨著年底節慶補貨需求逐步醞釀，市場可望在第4季逐步回溫，帶動整體需求緩步復甦。

同時，因應中國與東南亞市場雙向貿易活動日益頻繁，自10月31日起，萬海將與長榮海運及陽明海運攜手新增1條華北直航至印尼的航線（CHINA-SOUTHEAST ASIA SERVICE III，簡稱 CS3 service）。此新航線將與現有服務網絡形成互補效益，為往返中國華北、印尼、星馬及高雄的客戶提供更具效率與彈性的運輸選擇，進一步提升服務品質，穩健拓展多元市場布局。

