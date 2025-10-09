自由電子報
財經 > 證券產業

康舒前三季營收年減4.34％ 穩健推動新成長曲線

2025/10/09 20:25

康舒目標透過階段性發展策略，穩步提升解決方案整合能力與市場地位。（康舒提供）康舒目標透過階段性發展策略，穩步提升解決方案整合能力與市場地位。（康舒提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠康舒（6282）9月營收31.02億元，月增15.80%、年減2.95%，今年前9個月營收累計為225.58億元、年減4.34%。管理層指出，公司因應全球能源基礎設施重塑與產業格局變化，持續強化集團資源整合、推動能源業務布局升級，穩健推動下一階段成長曲線。

關於旗下各事業單位9月營收貢獻，消費用電源營收佔比15%，與去年同期相比減少，主要減少為手機及智慧家庭等電源產品；企業用電源佔比40%，與去年同期相比減少，主要減少為智慧電網電源產品，主要增加為伺服器電源與美國市場之資料中心電源產品。

至於電信電源9月份營收佔比則為38%，較去年同期成長；新事業9月份營收佔比4%，較去年同期成長；金屬沖壓9月份營收佔4%，較去年同期減少。公司將持續聚焦於資料中心電源系統、AI與邊緣運算電力架構、電動車動力模組及新能源基礎設施等核心業務領域，透過階段性發展策略，穩步提升解決方案整合能力與市場地位。

