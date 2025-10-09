樺漢前三季營收年減4％ 11/14法說會聚焦明年展望

樺漢9月營收119.2億元，月增10.1％、年減7.5%。（樺漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠樺漢（6414）9月營收119.2億元，月增10.1％、年減7.5%，今年前9個月營收累計為1024.8億元、年減4%，管理層將於11月14日召開第三季法人說明會，說明最新營運成果與展望，目標持續強化核心事業佈局，穩健邁向長期營運增溫。

樺漢三大事業體9月營收表現持續展現其核心競爭力，工控設計事業營收30.9億元，月增22.4%、年增24.5%，成長動能強勁。品牌通路事業營收50.2億元，月增14.8%、年減1.9%，在全球市場趨於謹慎的情況下仍保持穩健表現。

系統整合事業方面，9月營收38.1億元，月減3.1%、年減28.0%，營收月度略減，年對年衰退主要原因有二：其一，美國自動化供應系統第一期工程已完工，而今年第二期工程尚處初期，致美國市場貢獻下降16.8億元；其二，整合系統業務受亞太區域市場波動影響，營收表現較前期略有收斂。

樺漢個體（含全資子公司）9月營收達17.7億元，月增27.1%、年增22.5%，主要受惠於全球智慧製造、邊緣運算系統、資通網安、零售金融、博弈彩券、銷售情報時點系統（POS）機、提款機（ATM）、智慧家居需求提升，此外，集團自有「ESaaS 」智慧平台整合方案包括能源裝置、設備與建築智慧管理、ESG節能減碳與AI技術應用導入，同步續創成長動能。

