「全支付」連續2個月搶下電支龍頭 「街口」暫排第二

「全支付」連續2個月搶下電支龍頭。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕「電支」龍頭爭霸戰，「全支付」擴大領先幅度！根據金管會今天最新公布，8月當月「代理收付」實質交易款項金額，「全支付」連續2個月搶下電支龍頭，金額達67億4575萬元；至於「街口支付」以45億9479萬元、排名第二，且落後幅度有拉大趨勢；另外，代收代付交易金額排名第三的是「一卡通iPASS MONEY」的40億7153萬元。

國內電子支付霸主，在今年7月出現開始重大變化，因為過去多年是由「街口支付」蟬聯「代理收付」冠軍寶座，如今已經被改寫。

請繼續往下閱讀...

首先是一上線就氣勢凌人的「全支付」，今年7月「代理收付」實質交易款項金額、首度超車拿下冠軍，金額為58億1180萬元，小幅度領先「街口支付」的53億1548萬元；也就是說，７月原本只有領先不到5億元，差距還算相當小，但是，到了8月不僅冠軍易主，「全支付」更擴大領先幅度，已經超過21億元之多，也代表「全支付」已經逐漸坐穩國內電支龍頭地位。

其次，就電子支付三大業者表現來看，今年8月「全支付」的代理收付金額為67億4575萬元，市占率也從7月的28.03%上揚至33.03%，速度相當快；至於「街口支付」的代收支付金額，已經降至45億9479萬元，市占率更從25.64%降至22.50%；「一卡通iPASS MONEY」占比從19.9%略提高至20.27%。

值得關注是，「街口支付」的代收支付金額出現「連四跌」，從今年5月的62億2297萬元，連續四個月下跌至8月的45億9479萬元。

此外，檢視我國電子支付的用戶使用情況，截至今年8月，共有3406萬個電子支付帳號，平均下來，等於每1.45人就擁有一個電支帳號，顯示電子支付在國內使用已進入「成熟期」；在使用情況上，電子支付較7月增加44萬人，成長率為1.31%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法