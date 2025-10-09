廣越前三季營收創同期次高 看旺第四季出貨表現

廣越董事長吳朝筆指出，目前已有多家潛在品牌客戶正洽談明年度合作案，若有具體進展將適時對外說明。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕戶外機能服飾與羽絨衣代工廠廣越（4438）9月營收24.9億元，月減11.5%、年增23.6%，今年第三季營收72.7億元，季增51.3%、年增10.5%，今年前9個月營收累計為148.2億元、年增13.3%，單月、單季、前9月均創歷年同期次高。

廣越表示，9月營收主要受惠於核心品牌客戶拉貨升溫，雖有部分訂單依客戶船期安排順延至10月出貨，整體出貨節奏仍在預期範圍內，預期旺季將延續到第四季。公司對今年營運維持正向展望，預期全年營收（以美元計價）仍有望改寫歷史新高，目前也正積極與品牌客戶洽談明年訂單，初步回饋正面，反映市場對廣越製程管理與供應穩定度的高度信任。

董事長吳朝筆表示，關稅調整後，公司觀察到愈來愈多品牌客戶傾向將明年度訂單轉向具備關稅與交期優勢的約旦產地。廣越是少數已完成約旦產能布局的供應商之一，今年也迎來新品牌廠Alo指定在約旦廠生產。足見約旦基地已成為爭取既有客戶轉單、拓展新客戶合作的重要利器，目前已有多家潛在品牌客戶正洽談明年度合作案，若有具體進展將適時對外說明。

廣越統計，2025年約旦廠區營收占比預估將由去年的8%提升至17%，顯示市場對低關稅供應基地的需求持續升溫，且此趨勢仍在延續。在全球供應鏈高度變動的環境下，「準時、穩定、靈活」的交付能力已成為品牌評估合作夥伴的關鍵標準。公司將持續以股東報酬率（ROE）為營運核心，深化組織效率、提升資源配置彈性，鞏固營運體質，穩健迎接下一階段成長機會。

