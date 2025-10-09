天璣9500拉貨好威！聯發科9月與Q3營收優於預期

在天璣9500系列拉貨下，聯發科9月營收明顯回溫。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計聯發科（2454）在最新旗艦手機晶片天璣9500系列拉貨帶動下，9月合併營收明顯回溫，9月合併營收543.30億元，月增21.96%，年增21.61%，第三季合併營收1420.96億元，季減5.5%，年增7.8%，優於公司財測目標。

根據聯發科之前對第三季的財測，以美元對台幣匯率1比29計算，第三季合併營收將介於新台幣1301億元至1400億元，季減7%至13%，年減1%到成長6%。

聯發科近期股價表現相對疲弱，遭到外資與投信大幅賣超，主要是外資認為聯發科面臨多項不利壓力，除了對手高通價格競爭之外，中國低階5G市場競爭加劇，使得聯發科價格壓力增加，同時台積電（2330）3奈米漲價帶來雙重壓力。

此外，市場高度關注聯發科能否搶下Meta的AI ASIC專案，現在機率已降低至25%，因為新封裝設計技術難度較高，至於公司首款AI ASIC訂單設計定案延後，明年營收貢獻僅有6億美元，低於公司設定10億美元的目標。

