維田前三季衰退幅度收斂 第四季展望正向

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠維田（6570）9月營收6940萬元，月減18.07%、年增1.47%，今年前9個月營收累計為6.66億元，年減1.84%，衰退幅度呈現收斂態勢。

維田指出，9月營收因市場需求出現暫時性調節，且配合客戶拉貨時程調整，出貨狀況稍微平緩，屬於近期因關稅匯率等外部因素造成之短期波動情形。展望第四季，營運狀況預期將維持穩定且漸回溫，2026年延續逐季回升的趨勢。

維田回顧今年，因美國關稅政策反覆，且匯率來回變化，整體出貨狀況因此出現較大波動，儘管景氣市況以及專案在手訂單目前尚無太大差異，但客戶端實際拉貨時程則較容易出現變動，9月營收表現亦略受影響，致使第三季整體出貨較第二季下滑，季減17.64%。

展望第四季，維田將持續觀察國際經濟狀況，以及歐美工控需求復甦力道，目前預期關稅、匯率等外部影響將逐漸緩和，全球經濟及製造業景氣回穩後，市況盼溫和回升，單季營運狀況可望將較第三季為佳，公司亦持續關注客戶出貨時程調整狀況。

