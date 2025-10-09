自由電子報
法國前三季機車銷量崩跌 「這台灣品牌」狂瀉逾2成

2025/10/09 21:05

法國摩托車市場低迷。示意圖。（路透）法國摩托車市場低迷。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲摩托車市場銷量處於溫和成長，法國市場卻舉步維艱。根據motorcyclesdata最新統計，今年前9月法國摩托車銷量如同自由落體，較去年同期衰退16.3%。台灣2大品牌都走跌，其中光陽衰退21.6%、三陽下滑7.3%。

motorcyclesdata 統計，法國第一季摩托車銷售量急劇下滑25.8%，第二季稍微收斂，減幅14.5%，上半年銷售僅 11萬7652 輛，年減19.4%，是歐盟主要國家中表現最差的。

儘管夏季銷售趨勢略有改善，今年前 9 月銷量仍較去年同期下滑16.3%，前9月總銷量18萬1096 輛。

從主要廠商的表現來看，Honda持續保持領先地位，銷量微減1.5%，減幅低於平均值，其餘的品牌衰退幅度顯著。市佔率第二的Yamaha衰退15.1%，排名第三的BMW 則下滑 10.2%。排名第四的Kawasaki 衰退14.3%，Triumph 排名第五，衰退7.3%。

排在第六名的Peugeot減幅21.4%，Piaggio 更是大幅下滑29.5%。另外，光陽（Kymco）衰退21.6%、三陽（SYM）下滑7.3%。

