和碩揮軍印度IMC展會 先進5G解決方案搶市

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）近年持續深化旗下網通業務能量，管理層今天表示，集團新事業單位「和碩5G（Pegatron 5G）」本月揮軍印度行動通訊大會（IMC），向市場釋出完整的5G無線電產品組合，包含室內O-RAN 無線電單元、整合式小型基地台，這些產品將於近期在和碩印度工廠量產，展現對「印度製造」（Make in India）政策的實際行動與長期投入。

和碩觀察，IMC為印度規模最大的數位科技盛會，今年主題為「創新：推動印度進步的引擎」。和碩以創新的5G通訊技術與解決方案，協助推動各行各業的數位轉型，並為「2047 年輝煌印度（Viksit Bharat 2047）」藍圖奠定基礎。在今年的展會上，也首次亮相高功率開放式無線電接取網路（Open RAN）無線電單元 。

此外，因應全球人工智慧（AI）產業發展趨勢，和碩進一步鎖定邊緣人工智慧（Edge AI）領域，透過自有的「PEGAVERSE」數位分身平台，提供可支援智慧製造與垂直產業應用的數位分身（Digital Twin）架構，實現虛實整合的智慧生產模式，同時藉由網路即電台（NiR）方案，將無線電與核心網路功能整合於單一精巧模組，提供高效率、易部署的通訊組合，聚焦緊急應變與公共安全等應用場景。

和碩通訊產品事業群總經理馮震宇表示，印度是全球最具成長潛力的市場之一，「印度製造」政策為國際企業帶來新的機會。透過展示集團完整的5G通訊解決方案，公司希望以更智慧、更可靠的連接能力，協助企業實現節能、強化應變力，並支援各種人工智慧物聯網（AIoT）應用。為持續擴大在地布局與技術合作，和碩5G也與Radisys、HPE、MaxLinear、Metanoia、Aethertek、Flexsol、Techphosis 等夥伴緊密合作，攜手推動印度數位轉型藍圖，共創 5G 生態系的新契機。

